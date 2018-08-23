به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت، نصراله فرهمند با اشاره به اینکه پس از پایان حج۹۶، ۲۴ کارگروه تخصصی برای آسیبشناسی اجرای مراسم حج و ارائه راهکارها برای حل این آسیبها تشکیل شد، اظهار کرد: تمام نظرات بعثه مقام معظم رهبری، سازمان حج و زیارت، کارگزاران حج و زائران در این کارگروهها بررسی شد.
وی همچنین بیان کرد: جلسات مشترکی با موسسه مطوفی، وزارت حج، موسسه نقابه، پلیس و نیروهای امنیتی عربستان در طول سال برگزار کردیم و نتیجه این مذاکرات و آسیبشناسیهای انجام شده برای ما در حج امسال کاملا مشهود و ملموس است.
فرهمند با اشاره به اینکه کار اجرایی در این وسعت در کشور میزبان با مشکلاتی هم همراه است، تصریح کرد: تا امروز ۱۱ ذیالحجه، ایام تشریق از جمله انتقال حجاج به عرفات، مزدلفه و منا و رمی جمره طبق برنامهریزیها به خوبی انجام شده است. در مجموع ایام تشریق حج۹۷ موفقتر از سال گذشته است.
رئیس ستاد عملیات مکه در پایان گفت: امیدواریم با دعای خیر هموطنان عزیز، ایام تشریق هم به خوبی سپری شود.
