۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۲۰

مدیرعامل مرکز گسترش سینمای تجربی و مستند:

آینده مستندسازی تبریز درخشان است

آینده مستندسازی تبریز درخشان است

تبریز- مدیرعامل مرکز گسترش سینمای تجربی و مستند، آینده مستندسازی تبریز را درخشان ارزیابی کرد و گفت: تبریز همواره در تمامی عرصه ها اولین بوده است و من به آینده مستندسازی در این شهر امیدوارم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  روابط عمومی جشنواره مستند آذربایجان، محمدمهدی طباطبایی نژاد، ضمن اظهار مطالب فوق گفت: معتقدم که راه اندازی تشکل خانه مستند پیش از برگزاری جشنواره مقدمه حرفه ای و خوبی برای ایجاد زمینه تولید آثار مستند بود.

وی افزود: تبریز به لحاظ تمدنی، فرهنگی و اجتماعی یکی از مهم ترین مناطق است و در طول تاریخ همواره تأثیر گذار بوده است، بنابراین ثبت و ضبط این پیشینه و به تصویر کشیدن داشته های کنونی یک ضرورت است.

طباطبایی نژاد تأکید کرد: نمایش این موضوعات در قالب مستند باعث افزایش آگاهی عمومی، ارتقای فرهنگ عمومی جامعه  و شناخت بیشتر مردم ایران و جهان از این شهر مهم و تاریخی می شود.

وی همچنین گفت:جشنواره ها ویترین آثار سینمایی هستند و اگر محلی برای عرضه و رقابت نداشته باشند، انگیزه ای نیز برای افزایش کمی و کیفی آثار نیز نخواهد بود.

مدیرعامل مرکز گسترش سینمای تجربی و مستند همچنین خاطرنشان کرد: انتظار می رود نگاه مدیران استانی و مجموعه مدیران عرصه فرهنگ و هنر تبریز معطوف به حمایت از تولید فیلم مستند باشد و برای تولید ارتقای کیفیت آثار اهمیت قائل باشند.

محمد مهدی طباطبایی نژاد در پایان ضمن تشکر از برگزارکنندگان جشنواره گفت: امیدوارم برگزاری جشنواره مستند آذربایجان در سال های آینده نیز تداوم پیدا کند و با ایجاد فضایی برای رقابت سنجیده و محک آثار، آیینه ای برای موفقیت های روزافزون، شکوه تاریخی و روایت آینده باشد.

