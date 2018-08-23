واکنش وزیر انرژی عربستان به اخبار مربوط به لغو عرضه سهام آرامکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، خالد بن عبدالعزیز الفالح وزیر انرژی عربستان اخبار مطرح شده در رسانه ها درباره لغو عرضه اولیه سهام شرکت نفت دولتی این کشور-آرامکو- را تکذیب و اعلام کرد: این اخبار نادرست است.

وی از پایبندی دولت عربستان به این طرح اولیه آرامکو بر اساس شرایط مساعد و در زمان مناسبی که دولت این کشور تشخیص می دهد خبر داد و افزود: چارچوب زمانی طرح بر عواملی متعددی استوار است که از جمله آن مساعد بودن اوضاع بازار برای اجرای عملی این طرح است.

وزیر انرژی عربستان در بیانیه خود ضمن تاکید بر این که دولت این کشور همچنان به عرضه عمومی سهام شرکت «آرامکو» در بازار بر اساس شرایط مطلوب و در زمان مناسبی که انتخاب کند، پایبند است، اعلام کرد که چارچوب زمانی عرضه سهام به چندین عامل بستگی دارد از جمله این که اوضاع بازار برای اجرای این فرآیند مناسب باشد و شرکت نیز طی ماه های پیش رو بنا به دستور هیئت مدیره، فرآیند احتمالی مالکیت بخش های پالایش و پتروشیمی را انجام دهد.

شایان ذکر است که خبرگزاری رویترز چهارشنبه شب اعلام کرده بود که عربستان سعودی عرضه اولیه سهام شرکت نفت دولتی این کشور - آرامکو - را لغو کرده است.

رویترز همچنین اعلام کرده بود که علاوه بر توقف طرح عرضه اولیه سهام آرامکو در بازراهای داخلی و خارجی، مشاوران مالی مربوط به این طرح نیز اخراج شده اند.