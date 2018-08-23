خواننده خوش اخلاقی هستم/ عقبی ها بیایند جلو بنشینند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه ۳۱ مردادماه کنسرت محسن یگانه خواننده پاپ کشورمان در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد.

این کنسرت که قرار بود ساعت ۱۹:۳۰ آغاز شود راس ساعت ۱۹:۳۸ در میان تشویق های مردم آغاز شد.

محسن یگانه در ابتدای ورود، قطعه «بعد تو» را اجرا کرد و پس از اتمام اجرای این قطعه ضمن عرض سلام به حضار گفت: خوشحالم فرصت دارم یکی دو ساعت در خدمت شما باشم موضوعی که می خواهم مطرح کنم این است که همانطور که دید در زمان آغاز بلیت فروشی، ردیف دوم سالن بلیت فروشی نداشت و دلیل آن هم این بود که ما با شرکت آوای فروهر که کنسرت گذار است، صحبت کردیم تا در زمان اجرای کنسرت خریداران بلیت های ردیف چهل و دو بیایند و ردیف دوم بنشینند چون اساسا افرادی که بلیت های ردیف های آخر را می خرند، آدم های با حالی هستند اما در طول اجرای کنسرت ها اتفاقات باحال برایشان رخ نمی دهد از همین رو امیدوارم امشب از این تصمیم خوشحال باشند.

وی سپس از آنها خواست بیایند و در ردیف دوم بنشینند و خریداران بلیت های ردیف چهل و دو در ردیف دوم مستقر شدند.

یگانه سپس عنوان کرد که می خواهد امشب سی و چهار ترک اجرا کند که با بیان این مطلب با تشویق های مردم مواجه شد و در ادامه گفت: همه عاشق کمیت هستند اما امیدوارم اجرای این آهنگ ها کیفیت هم داشته باشد و ما سعی می کنیم کیفیت خوبی در طول اجراها داشته باشیم البته باید بگویم خیلی از آهنگ ها میکس شده اند یعنی پشت سر هم اجرا می شوند.

این خواننده پاپ مطرح کرد: من خواننده خوش اخلاقی هستم و اگر بعد از اجرای یک قطعه، همه بخواهند که اجرای آن را تکرار کنم، این کار را می کنم.

خواننده آلبوم «حباب» توضیح داد: خیلی از آهنگ هایی که امشب می خواهم بخوانم برای سال های گذشته است در واقع امشب قطعه ای اجرا می شود که برای چهارده سال پیش است برای مثال باور کردنی نیست که از زمان اجرای «نشکن دلمو» چهارده سال می گذرد.

وی سپس قطعات «نباشی»، «نشکن دلمو»، «کی جای من اومده» و چند قطعه دیگر را به صورت متوالی اجرا کرد.

پس از اجرای این قطعات محسن یگانه و گروهش به دلیل پخش اذان مغرب، استراحتی پنج دقیقه ای کردند و پس از بازگشت به سالن این خواننده «وقتی رفتی» و چند قطعه دیگر را اجرا کرد و سپس گفت: عده ای آهنگ‌های من را بعد از انتشار قطعه «بهت قول می دم» گوش داده اند و یک عده هم از اول همراه ترک های من بوده اند اما ما امشب در نظر داریم قدیمی ترین آهنگ ها را اجرا کنیم.

خواننده قطعه «قرص های خواب آور» در ادامه اظهار کرد: من همه ترانه ها را خودم نمی نویسم از همین رو ادبیات برخی از ترک هایی که اجرا می کنیم با بقیه ترک ها فرق می کند به طوری که برخی می گویند سطحی اند اما نکته ای که وجود دارد این است که این آهنگ ها، آهنگ های خوشحالی هستند ضمن اینکه ما ایرانی ها همیشه نقطه ضعفِ شیش و هشت داریم.

وی سپس قطعات شیش و هشتِ «دوست دارم»، «آهای خبر نداری» و ... را در میان هیاهوی شرکت کنندگان در این کنسرت اجرا کرد.

یگانه پس از اجرای این قطعات عنوان کرد: ما در حال میکس جدید ترک «دیوار» هستیم و تا چند روز آینده این قطعه توزیع می شود البته سعی می کنیم یک ترک دیگر را تا پایان تابستان عرضه کنیم که این ترک از همه آهنگ های من خوشحال تر است.

این خواننده پاپ در ادامه قطعه «فکر تو» را که به تازگی منتشر کرده است را اجرا کرد و پس از آن هم قطعات «باور کنم»، «پا به پای تو»، «تو فکر میرم»، «کویر» و ... را خواند که با استقبال مردم مواجه شد.

محسن یگانه عنوان کرد: ما به دلایلی به یوتیوب دسترسی نداریم اما این آهنگی که می خواهم اجرا کنم چیزی نزدیک به سی و هفت میلیون بار فقط از کانال خودم دیده شده است که این عدد اصلا طبیعی نیست در واقع عدد سی و شش میلیون و هشتصد هزار بار پلی کردن یک قطعه یک رکورد است. از همین رو امیدوارم باز هم از این آهنگ ها ساخته شود و من باز هم در خلوت شما باشم.

وی گفت: هرچند «بهت قول می دم» آهنگ قشنگی بود اما در ورژن استودیویی آن صدای شما نبود و زیاد شنیده نشد ولی وقتی صدای شما به آن اضافه شد تازه خوشگل و باحال شد و پس از آن شنیده شد.

یگانه در ادامه این آهنگ را خواند اما پس از درخواست مردم و تکرار جمله «دوباره» از سوی آنها، این خواننده دوباره قطعه «بهت قول میدم» را اجرا کرد.

وی پس از اجرای چند ترک از آهنگ‌های قدیمی خود مثل «دلکم»، «گناهی ندارم»، «هنوز»، «عبور» بیان کرد: ببخشید که اگر اشتباهی پیش می آید البته من هم عذرخواهی غلیظی نمی کنم چون شرایط به گونه ای است که حتی اگر عذرخواهی کنیم حاشیه پیش می آید.

این خواننده پاپ در ادامه قطعه «سکوت» را که از همان ابتدا مردم به طور مکرر درخواست می کردند، اجرا کرد اما پس از درخواست های مکرر آن را دوباره خواند و گفت: خواننده حرف گوش کن به من می گویند.

وی در پایان چند قطعه قدیمی مانند «بیت آخر»، «دل من» و چند قطعه شیش و هشت اجرا کرد و گفت: خوشحالم که توانستیم ۲ ساعت در خدمت شما باشیم و امیدوارم همیشه لحظات خوبی را سپری کنید.

کنسرت محسن یگانه که بیش از ۲ ساعت به طول انجامید راس ساعت ۲۱:۴۰ به پایان رسید.