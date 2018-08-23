ترکیب هیات رئیسه شورای شهر نسیم شهر صالحیه و گلستان مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنج شنبه جلسه شورای شهر صالحیه و گلستان با محوریت برگزاری انتخابات هیئت رئیسه جدید این شورا در شورای شهر برگزار شد.

در این جلسه با برگزاری انتخابات «محمد رضا دهقان» به عنوان رئیس شورای شهر صالحیه و «علی حسنی» در سمت رییس شورای شهر گلستان برگزیده شدند.

همچنین برای تعیین نایب رئیس شورای شهر صالحیه نیز «حسن خدایاری» به این عنوان رسید.

گفتنی است در ادامه «سید محمد واقفی» نیز به عنوان خزانه دار و «محمد دهقان» و «محمد گنجی» نیز به ترتیب به عنوان منشی اول و دوم شورا شهر صالحیه انتخاب شدند.

«میثم بابایی» در این انتخابات به عنوان عضو شورای شهر صالحیه انتخاب شد.

بر اساس این گزارش ترکیب هیات رئیسه شورای پنجم شهر گلستان نیز در دومین سال فعالیت خود تعیین تکلیف شد.



«علی حسنی» با کسب ۶ رای به عنوان رییس شورای شهر گلستان معرفی شد.

همچنین موسی قلی زاده با ۶ رای به عنوان نائب رئیس و «موسی مرحمتی» با ۹ رای به عنوان منشی اول و «یوسف مهدوی» با ۹ رای به عنوان منشی دوم این شورا برگزیده شدند.

رقابت بر سر صندلی ریاست شورای شهر گلستان بین «محسن بیگدلی» و «علی حسنی» بود که در نتیجه «علی حسنی» فاتح این رقابت شد.

در نسیم شهر نیز حسینعلی بابایی به عنوان رییس شورا، بهروز آخوندی به عنوان نائب رئیس شورا، هادی قهرمانی به عنوان منشی اول، رزاق کرمی به عنوان منشی دوم و موسی رضازاده به عنوان سخنگوی شورا انتخاب شدند.