هیچ مناسبتی در اسلام به بزرگی و اهمیت واقعه غدیر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین کارگر صبح پنجشنبه در همایش به سوی غدیر در گناوه با تبریک دهه امامت و ولایت اظهار داشت: در واقعه غدیر عده‌ای سخنان پیامبر را به عنوان یک امر الهی و یک راه و روش و عقیده تبعیت کرده و به عنوان شیعیان علی (ع) شدند و عده‌ای از صحابه نیز به اهل سنت تبدیل شدند.

وی با اشاره به مستندات تبلیغ و ضرورت نهادینه کردن غدیر در جامعه افزود: امر و فرمان پیامبر(ع) و لزوم اطاعت از ایشان اولین ضرورت نهادینه کردن غدیر است که خداوند در آیات متعدد در قرآن کریم اطاعت امر پیامبر را دستور داده است.

کارگر ادامه داد: در خطبه غدیر اشاره شده که ابلاغ و انجام امر غدیر از سوی پیامبر برابر ۲۳ سال زحمات نبوت پیامبر(ص) است که لازم است توسط پیروان آن حضرت خوانده شود.

وی اظهار داشت: بر اساس همین خطبه لازم است که پیام غدیر توسط حاضران به غایبان و پدران به فرزندان رسانده شود که همین امردر سخنان و فرمان پیامبر در خطبه غدیر اولین سند ما برای تبلیغ غدیر است.

وی افزود:انسانی که یک بار فرصت زندگی را از سوی خداوند دریافت کرده است باید راه زندگی را با تحقیق و تفحص و حقیقت دریابد و براساس آن زندگی کند و لذا ما باید تحقیق و تفحص کنیم تا حق و حقیقت را دریابیم و این جویندگی حق و حقیقت دومین ضرورت نهادینه کردن غدیر است.

رئیس بنیاد غدیر استان بوشهر ادامه داد: به فضل و عنایت خداوند سبحان، نظام، ملت و امتی در کشور ما شکل گرفته و برپا شده است که نظیر آن در تاریخ اسلام نیز نبوده اما دشمنان با انواع دسیسه های اقتصادی، نظامی، فرهنگی و غیره سعی در سست کردن اعتقادات مردم و جدایی آنها از این نظام اسلامی دارند.

وی گفت: دشمن با هجوم و جنگ فرهنگی ریشه اعتقادات جوانان ما را با استدلال های علمی نشانه رفته است وسعی در سست کردن اعتقادات آنها دارد تا با فاسله گرفتن مردم از نظام اسلامی، نظام از داخل تهی و سست شود.

وی افزود: ما به منظور دفاع از دین و اعتقادات خود باید با استدلال ها و شناخت درست و براساس آیات قرآنی و احادیث پیامبر (ص) و ائمه (ع) حقانیت شیعیه و مکتب اهل بیت (ع) را اثبات کنیم.

رئیس بنیاد دیر استان بوشهر گفت: خطاب ما جوانان و شیعیان و کارکرد ما در راستای کیفیت تاکید بیشتری از کمیت دارد ودفاع از دین و اعتقادات سومین ضرورت تبلیغ غدیر است.

کارگر تصریح کرد: هیچ مناسبتی در اسلام به بزرگی و اهمیت واقعه غدیر نیست و لازم است که همه در راه تبلیغ و اهمیت آن تلاش کرده و آن طور که باید به آن اهمیت دهیم تا همانگونه که خدا، اهل بیت (ع) و پیامبر(ص) فرموده‌اند فرهنگ سازی و نهادینه شود.