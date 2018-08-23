کره شمالی برچیدن سایت موشکی خود را متوقف کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اندیشکده آمریکایی «۳۸ شمال» مدعی است تصاویر ماهوارهای یک هفته اخیر نشان میدهد کره شمالی علیرغم توافق ۲۲ خرداد سران ۲ کشور، عملیات برچیدن سایت آزمایش موشکی خود را متوقف کرده است.
به ادعای این اندیشکده، اوج عملیات برچیدن سایت موشکی در بازه زمانی جولای تا اوایل آگوست بوده حالآنکه از ۳ آگوست (۱۲ مرداد) به بعد، چه در مرکز آزمایش موتور موشکی و چه در سکوی پرتاب، هیچ اقدام محسوسی در این سایت برای توقف فعالیتها مشاهده نشده است.
این درحالی است که مراکز اطلاعاتی آمریکا پیشتر نیز صحت تمایل کره شمالی برای توقف فعالیتهای هستهای-موشکی را زیر سوال برده بودند.
ازسویدیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه این هفته خود با رویترز، از پیشرفت کارها در این زمینه با کره شمالی ابراز رضایت کرد و از احتمال دیدار مجدد با «کیم جونگ اون» رهبر این کشور سخن گفت.
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