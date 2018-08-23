روستاهای برخوردار از نعمت گاز در شادگان به ۲۲۰ روستا می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حاجیان پیش از ظهر امروز در حاشیه بازدید از روند گازرسانی روستاهای شادگان در جمع خبرنگاران اظهارکرد: از تعداد ۲۲۰ روستای این شهرستان ۱۴۵ روستا دارای گاز رسانی هستند و در حال حاضر گازرسانی به ۷۵ روستا این شهرستان در حال اجرا است .

وی افزود: هم اکنون تعداد ۱۲ هزار و ۵۷۹ خانوار روستایی این شهرستان دارای گاز طبیعی هستند و تلاش داریم تا پایان سال ۹۷ تمامی روستاهایی که شرایط گاز رسانی را دارند از نعمت گاز بهره مند کنیم.

سرپرست فرمانداری شادگان ادامه داد: امیداریم گاز رسانی به این روستاها در زمان مقرر به اتمام برسد وبا بهره برداری از این طرح به این روستاها جشن سبز آن برگزار خواهد شد.

وی با تاکید بر لزوم برطرف کردن مشکلات و موانع موجود در اجرای پروژه‌های گازرسانی به روستاها خواستار تسریع درروند اجرای پروژه‌های گازرسانی به روستاهای این شهرستان شد.

حاجیان در پایان گفت: این در حالی است که تحقق خواست روستائیان شهرستان شادگان در برخورداری آنان از مزایای شبکه گازرسانی و در کاهش روند مهاجرت از روستا به شهر تاثیر مثبت دارد.