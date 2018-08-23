۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۱۳

فرماندار گرگان خبر داد:

سرمایه گذاری ۹۰ میلیارد تومانی در گرگان

گرگان- فرماندار گرگان از سرمایه گذاری بیش از ۹۰ میلیارد تومانی در یک سال گذشته در گرگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدابوالقاسم صفوی صبح پنج شنبه در آیین افتتاح متمرکز و آغاز عملیات اجرایی پروژه های عمرانی، اقتصادی و اشتغال‌زای شهرستان گرگان اظهار کرد: در شرایطی که عده ای تلاش داشتند دولت را ناکارآمد جلوه دهند اما ۱۴۱ پروژه در یکسال گذشته در گرگان به سرانجام رسید.

وی با بیان این که در ایام هفته دولت و دهه امامت و ولایت ۱۴۱ پروژه عمرانی، اقتصادی و اشتغال‌زا در گرگان به بهره برداری رسیده و یا عملیات اجرایی آن ها آغاز می شود، افزود: از این تعداد پروژه ۱۲۹ طرح از منابع دولتی و ۱۲ طرح توسط بخش خصوصی اجرا شده است.

فرماندار گرگان اعتبار این پروژه ها را ۹۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعلام و بیان کرد: امیدواریم بتوانیم تا پایان سال چند پروژه که از آرزوهای دیرینه مردم گرگان بوده را به سرانجام برسانیم.

