جزییات دفع یورش های اخیر داعش به نینوا و صلاح الدین عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، حشد شعبی عراق با صدور بیانیه ای به دفع جزییات یورش اخیر داعش به مواضعش در الشرقاط در استان صلاح الدین واکنش نشان داد.

در این بیانیه آمده است: نیروهای حشد شعبی موفق به دفع یورش داعش به روستای اسدیره در الشرقاط در استان صلاح الدین شدند و عملیات جستجوی گسترده ای برای یافتن تروریستهای مخفی شده به عمل آوردند.

حشد شعبی بیان کرد: عامل انتحاری که کمربند انفجاری بر تن داشت یک مرکز وابسته به الحشد الشعبی را در روستای السدیره در الشرقاط هدف قرار داد که رزمندگان حشد شعبی در این مرکز واکنش نشان دادند و مانع از هدف قرار گرفتن غیرنظامیان شدند. در این یورش شماری از رزمندگان شهید و زخمی شدند. اوضاع هم اکنون تحت کنترل است و امنیت و ثبات در این روستا و مناطق اطراف آن برقرار است.

از سوی دیگر در پی یورش داعش به منطقه البعاج در استان نینوا، ابراهیم المرسومی از فرماندهان حشد العشائری در جنوب موصل از استقرار گسترده نیروهای امینتی در مناطق هدف قرار گرفته از سوی داعش در استان نینوا خبر داد و افزود: مناطق البعاج، تل عبطه و الجزیره شاهد حضور نیروهای امنیتی است. همچنین تدابیر امنیتی در جاده بغداد تا فرماندهی عملیات صلاح الدین و منطقه الحضر تا مرز عراق با سوریه به عمل آمده است و نیروهای حشد شعبی در این مرز با سوریه به شکل گسترده ای مستقر شده اند.

وی افزود: مناطق الجزیره یا منطقه غربی از استان نینوا که داعش در آنها پراکنده است و از این مناطق برای یورش به موصل بهره می برد ۹۰ درصد امن است.

المرسومی اخبار رسانه ها و شبکه های اجتماعی درباره یورش گسترده داعش به البعاج را مبالغه آمیز توصیف کرد و گفـت: داعشی هایی که یونیفرم نظامی بر تن داشتند به یکی از روستاها در حومه البعاج یورش بردند که ساکنان این یورش را دفع کردند.