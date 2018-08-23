۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۱۱

«روی پوست شهر» را لمس کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «روی پوست شهر» به نویسندگی و کارگردانی علی جعفری از روز یکشنبه چهارم شهریور ساعت ۱۸ در سالن شماره ۲ خانه نمایش مهرگان روی صحنه می رود.

در این اثر نمایشی معصومه احمدزاده، رضا قراگوزلو، ایمان عبادیان، زهرا طراحی و علی جعفری به ایفای نقش می‌پردازند.

از دیگر عوامل این نمایش می توان به طراح گریم: مینا فتحی پور، طراح صحنه و نور: علی جعفری، کاریکاتور: هادی اشرفی، گرافیست: حسین مرادی، عکاسان: رامین زمین پیما و نگار رئوفی، دستارکارگردان: حامدحقانی، منشی صحنه: فاطمه آقایی، مدیرصحنه: جعفرشکرپور، مدیراتاق فرمان: مهسا پولادین، مجری نور: شریفه مهدی زاده، مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه ای: محمدصادق سیادت (تصویر تئاتر)، ساخت تیزر: مجتبی حسن زاده و علی دولت آبادی (تصویر تئاتر)، ساخت کلیپ: افسانه محتشمی اشاره کرد.

فریبرز دارایی

