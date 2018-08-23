به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی پیش از ظهر پنج شنبه در نشست با خبرنگاران در سخنانی با اشاره به پروژه های هفته دولت در لرستان، اظهار داشت: در مجموع هزار و ۳۰۹ پروژه در استان با اعتبار ۷۰۵ میلیارد تومان در استان افتتاح و کلنگ زنی می شود.

وی با بیان اینکه از این تعداد هزار و ۱۴۶ پروژه با اعتبار ۴۵۶ میلیارد تومان به بهره برداری می رسند و ۱۶۳ پروژه با اعتبار ۲۴۸ میلیارد تومان کلنگ زنی خواهند شد، عنوان کرد: طی هفته دولت ۷۷ پروژه با اعتبار ۲۵۷ میلیارد تومان در حوزه اقتصادی بهره برداری و یا کلنگ زنی می شوند.

استاندار لرستان بیان داشت: از مجموع پروژه های اقتصادی استان طی هفته دولت ۷۲ پروژه با اعتبار ۸۴ میلیارد تومان افتتاح می شوند و پنج پروژه با اعتبار ۱۷۳ میلیارد تومان کلنگ زنی خواهند شد.

خادمی با اشاره به افتتاح و کلنگ زنی هزار و ۲۳۲ پروژه عمرانی با اعتبار ۴۴۸ میلیارد تومان در لرستان طی هفته دولت، تصریح کرد: از این تعداد هزار و ۷۴ پروژه با اعتبار ۳۲۷ میلیارد تومان افتتاح و ۱۵۷ پروژه با اعتبار ۷۵ میلیارد تومان کلنگ زنی خواهند شد.

وی تصریح کرد: در مجموع در بخش اقتصادی ۸۸ درصد پروژه ها افتتاح می شوند و ۱۲ درصد دیگر پروژه ها کلنگ زنی خواهند شد.

استاندار لرستان تعداد فرصت های شغلی ایجاد شده با افتتاح پروژه های اقتصادی در استان را هزار و ۲۵۷ مورد عنوان کرد و گفت: در بخش پروژه های عمرانی مانند آزاد راهها و ... ایجاد اشتغال خواهیم داشت که این فرصت های شغلی را در محاسبات لحاظ نکرده ایم.