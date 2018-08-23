۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۲۷

استاندار لرستان خبر داد؛

افتتاح و کلنگ‌زنی ۱۳۰۰ پروژه در هفته دولت/ ایجاد ۱۲۵۰ شغل اقتصادی

خرم‌آباد- استاندار لرستان از افتتاح و کلنگ‌زنی هزار و ۳۰۹ پروژه طی هفته دولت در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی پیش از ظهر پنج شنبه در نشست با خبرنگاران در سخنانی با اشاره به پروژه های هفته دولت در لرستان، اظهار داشت: در مجموع هزار و ۳۰۹ پروژه در استان با اعتبار ۷۰۵ میلیارد تومان در استان افتتاح و کلنگ زنی می شود.

وی با بیان اینکه از این تعداد هزار و ۱۴۶ پروژه با اعتبار ۴۵۶ میلیارد تومان به بهره برداری می رسند و ۱۶۳ پروژه با اعتبار ۲۴۸ میلیارد تومان کلنگ زنی خواهند شد، عنوان کرد: طی هفته دولت ۷۷ پروژه با اعتبار ۲۵۷ میلیارد تومان در حوزه اقتصادی بهره برداری و یا کلنگ زنی می شوند.

استاندار لرستان بیان داشت: از مجموع پروژه های اقتصادی استان طی هفته دولت ۷۲ پروژه با اعتبار ۸۴ میلیارد تومان افتتاح می شوند و پنج پروژه با اعتبار ۱۷۳ میلیارد تومان کلنگ زنی خواهند شد.

خادمی با اشاره به افتتاح و کلنگ زنی هزار و ۲۳۲ پروژه عمرانی با اعتبار ۴۴۸ میلیارد تومان در لرستان طی هفته دولت، تصریح کرد: از این تعداد هزار و ۷۴ پروژه با اعتبار ۳۲۷ میلیارد تومان افتتاح و ۱۵۷ پروژه با اعتبار ۷۵ میلیارد تومان کلنگ زنی خواهند شد.

وی تصریح کرد: در مجموع در بخش اقتصادی ۸۸ درصد پروژه ها افتتاح می شوند و ۱۲ درصد دیگر پروژه ها کلنگ زنی خواهند شد.

استاندار لرستان تعداد فرصت های شغلی ایجاد شده با افتتاح پروژه های اقتصادی در استان را هزار و ۲۵۷ مورد عنوان کرد و گفت: در بخش پروژه های عمرانی مانند آزاد راهها و ... ایجاد اشتغال خواهیم داشت که این فرصت های شغلی را در محاسبات لحاظ نکرده ایم.

