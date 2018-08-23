تیم تگ راگبی خراسان رضوی قهرمان کشور شد

به گزارش خبرنگارمهر، هانیه امامی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد:تیم تک راگبی زیر ۱۵ سال بانوان خراسان رضوی در رقابت‌های کشوری این رشته ورزشی بر سکوی قهرمانی ایستاد.

وی افزود:تیم خراسان رضوی در نخستین دیدار با نتیجه ۸ بر ۱ از سد تیم هرمزگان گذشت و در دیدارهای بعدی مقابل مازندران با نتیجه ۶ بر ۱، در دیدار با البرز الف با نتیجه ۴ بر ۳ و در مصاف با گلستان با نتیجه ۵ بر ۲ پیروز میدان بود و در نهایت تیم البرز ب را در دیدار پایانی با نتیجه ۵ بر ۳ از پیش رو برداشت و قهرمان شد.

نائب رنیس هیئت انجمن های ورزشی خراسان رضوی ادامه داد: تیمهای البرز ب و گلستان نیز در این مسابقات به ترتیب دوم و سوم شدند. همچنین چهار داور مشهدی در این رقابت ها به قضاوت پرداختند. خراسان رضوی در رشته راگبی در کشور پیشتاز است و این برتری را حفظ می کند.

وی گفت: این رقابت‌ها با حضور ۱۲ تیم در گلستان آغاز شد و تیم خراسان رضوی در پنج دیدار پیاپی به پیروزی رسید.