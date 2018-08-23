اخذ پروانه کسب برای مددجویان کمیته امداد آذربایجان شرقی تسهیل شد

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان آذربایجان شرقی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در این طرح به منظور اشتغال زایی، آموزش های شغلی و توانمندسازی اقتصادی مددجویان، تفاهم نامه تسهیل اخذ پروانه کسب برای مددجویان آذربایجان شرقی و همکاری میان کمیته امداد و اتاق اصناف استان امضا شد.

محمد کلامی ارائه آموزش های مرتبط با فعالیت های اصناف، تنوع بخشی به آموزش مددجویان و تحقق اشتغال تعهد شده از طریق آموزش و کاریابی را از اهداف این تفاهم نامه دانست.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) با اشاره به اینکه اتاق اصناف متعهد شده است فرآیند دریافت پروانه کسب برای مددجویان را تسهیل کند، تاکید کرد: ارائه تخفیف برای مددجویان در اخذ پروانه، جذب هنرجو در قالب استاد و شاگردی، جذب نیروی کار در قالب طرح کارفرمایی، ارائه بانک اطلاعاتی صنوف به کمیته امداد و همکاری در برگزاری نمایشگاه تولیدات مددجویان از مهمترین تعهدات اتاق اصناف در این تفاهم نامه است.

وی ادامه داد: کمیته امداد استان هم در این تفاهم نامه همکاری در تدوین محتوای آموزش های مورد نیاز، نظارت و ارزیابی دوره های آموزشی، بسترسازی برای حضور علاقمندان در مرکز نیکوکاری یاوران اشتغال و برگزاری نشست های تخصصی برای مددجویان حسب تشخیص اتاق اصناف را متعهد شده است.

کلامی ابراز داشت: مدت این تفاهم نامه ۷ ماده ای از زمان امضا یک سال بوده و قابل تمدید است.