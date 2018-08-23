فخرالدین صابری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هنرمندان زیادی در شاخه‌های مختلف صنایع‌دستی زیر نظر اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: در این خصوص برای حدود ۳ هزار و ۵۰۰ نفر هنرمند البرزی به‌صورت انفرادی و کارگاهی مجوز فعالیت صادرشده است.

وی در ادامه بابیان اینکه هنرمندان فعال در حوزه صنایع‌دستی این استان در سال‌های اخیر فعالیت‌های چشم‌گیری داشته‌اند، گفت: هنرمندان گروه چوب، سفال و سرامیک و تولیدکنندگان زیراندازها ازجمله جاجیم و گلیم، صنایع‌دستی، چرمی و همچنین زیورآلات سنتی ازجمله این افراد هستند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان البرز در مورد میزان مشارکت هنرمندان صنایع‌دستی استان البرز در سطح نمایشگاه داخلی و خارجی گفت: فعالان حوزه صنایع‌دستی البرز علاوه بر شرکت در نمایشگاه‌های خارجی کشورهای چین، هلند، اسپانیا و ایتالیا در نمایشگاه‌های سراسری ایران هم که در تهران به مناسبت روز جهانی صنایع‌دستی برگزارشده حضور فعال داشته‌اند.

صابری در ادامه توضیح داد: هنرمندان البرزی در نمایشگاه صنایع‌دستی کشور بر اساس شاخص‌های غرفه سازی و میزان فروش و تنوع اقلام ارائه‌شده به‌عنوان نفرات برگزیده انتخاب شدند.

وی عنوان کرد: در نمایشگاه سال گذشته صنایع‌دستی هنرمندان البرزی بانام‌های سمیه غلامی و شهین نظری به ترتیب در رشته‌های «باتیک» و «حکاکی روی چرم» ازنظر شاخص فروش به‌عنوان نفرات برگزیده انتخاب شدند که امسال به‌عنوان تشویق شش متر غرفه رایگان به هرکدام از این افراد در نمایشگاه صنایع‌دستی کشور اختصاص داده‌شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان البرز عمده مشکلات بازاریابی و فروش محصولات صنایع‌دستی البرز را نبود بازارچه و نمایشگاه دائمی صنایع‌دستی در استان اعلام کرد و ادامه داد: اکنون نیز با توجه به شرایط اقتصادی کشور و عدم اختصاص ارز دولتی برای خرید مواد اولیه، مشکلات موجود در این عرصه بیشتر شده است.