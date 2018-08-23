  1. استانها
  2. البرز
۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۵۷

در گفتگو با مهر اعلام شد:

جمع‌آوری ۴۰ نفر شتر سرگردان در اراضی ملی تالاب صالحیه

جمع‌آوری ۴۰ نفر شتر سرگردان در اراضی ملی تالاب صالحیه

نظرآباد - رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان نظرآباد از جمع‌آوری ۴۰ نفر شتر سرگردان در اراضی ملی اطراف تالاب صالحیه خبر داد.

احد سیفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر وجود تعدادی شتر سرگردان اطراف اراضی ملی تالاب صالحیه، بررسی موضوع در دستور کار یگان حفاظت از منابع طبیعی نظرآباد قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: یگان حفاظت شهرستان نظرآباد با همکاری مأموران انتظامی و محیط‌زیست توانستند پس از چند ساعت، ۴۰ نفر شتر که در اراضی اطراف تالاب صالحیه سرگردان بودند را جمع‌آوری کنند.

سیفی با اشاره به اینکه دستور دادستانی ذبح شترهای سرگردان در اراضی ملی است، تأکید کرد: به علت جلوگیری از درگیر شدن صاحبان شترها با مأموران منابع طبیعی، شترها در محوطه دهیاری این منطقه تا احراز رأی نهایی دادستان نگهداری شدند.

وی بابیان اینکه طبق دستور دادستان نظرآباد از مالکان شترها تعهد کتبی اخذ شد، خاطرنشان کرد: این شترها در صورت مشاهده دوباره در اراضی ملی اطراف تالاب صالحیه، ذبح می‌شوند.

به گفته سیفی پس از تنظیم صورت‌جلسه، شترهای مذکور به صاحبان آن‌ها تحویل داده شدند.

کد مطلب 4382437

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها