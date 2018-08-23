باستانی کاران نونهال قزوینی در رقابتهای قهرمانی کشور درخشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، ورزشکاران قزوینی در مسابقات هنرهای فردی ورزشهای زورخانه ای نونهالان کشور، دو نشان کسب کردند.

در این رقابتها ابوالفضل حاجی ملامجیدی قهرمان کباده ۴۲ کیلوگرم شد و آرین کریمی سکوی سوم چرخ چمنی ۵۰ کیلوگرم را از آن خود کرد.

مسابقات هنرهای فردی ورزشهای زورخانه ای نونهالان کشور در استان همدان برگزار شد.



کماندار آبیکی راهی مرحله حذفی رقابت های کامپوند بازی‌های آسیایی شد

در ادامه رقابت‌های تیراندازی با کمان بازی‌های آسیایی، اسماعیل عبادی ملی‌پوشان آبیکی در مرحله مقدماتی کامپوند مردان در بخش انفرادی با ۶۸۹ امتیاز بیستم شد،

مسابقات این دوره از بازی‌ها در بخش انفرادی برگزار نمی‌شود و در مرحله حذفی فقط مسابقات تیمی و میکس برگزار خواهد شد.

عبادی در ترکیب تیم ملی در مرحله مقدماتی با ۲۰۷۵ امتیاز در رده چهارم قرار گرفتن و راهی مرحله حذفی شد.

ورزشکار قزوینی در رشته رزمی درآسیا به میدان می رود



بانوی قزوینی از امروز در رقابت های پنچاک سیلات بازی های آسیایی به میدان می رود.

تهمینه کربلایی صادقی بانوی رزمی کار قزوینی در اولین تجربه بازی های آسیایی، از امروز در رقابت های بازی های آسیایی ۲۰۱۸ با حریفان مصاف می کند.

کربلایی صادقی در وزن ۶۵ کیلوگرم در نخستین گام با قرقیزستان روبرو می شود.

پیکارهای پنچاک سیلات ازامروز آغاز می شود.



سنگنوردان قزوینی راهی مرحله نهایی بازی های آسیایی شدند

رضا و مهدی علیپور ملی پوشان قزوینی تیم ملی سنگنوردی سرعت، صبح امروز و در بخش مقدماتی با کسب عناوین دوم و هفتم به مرحله نهایی راه یافتند.

مرحله فینال عصر امروز در جاکارتا پیگیری می شود.

علیرضا بلاغی سرمربی قزوینی هدایت ملی پوشان را برعهده دارد.



تیم ملی ژیمناستیک با هدایت سرمربی قزوینی به مقام هشتم بازی های آسیایی دست یافت.

در پایان مسابقات تیمی ژیمناستیک بازی های آسیایی ۲۰۱۸ اندونزی، تیم ملی کشورمان با هدایت رضا خیرخواه سرمربی قزوینی در رده هشتم ایستاد.

این برای دومین بار است که تیم کشورمان در رقابت های آسیایی عنوان هشتم را کسب می کند.