ادامه امدادرسانی به مردم طوفان زده سیستان/۷۷ هزار ماسک توزیع شد

رسول راشکی در گفتگو با خبرنگارمهر، اظهار داشت: طوفان شن ناشی از بادهای ۱۲۰ روزه طی دو هفته گذشته روستاهای منطقه سیستان را در وضعیت بحرانی قرار داد و موجب شد تا امدادگران هلال احمر در این منطقه حضور پیدا کنند.

وی با اشاره به توزیع ۷۷ هزار و ۴۴۲ عدد ماسک در بین مردم طوفان زده منطقه سیستان افزود: جمعیت هلال احمر تاکنون به حدود ۶ هزار و ۸۲۷ نفر از ساکنان ۶۷ روستای منطقه سیستان که در کانون حرکت شن های روان قرارداشتند با توزیع ماسک و بسته غذایی خدمات امدادی ارائه کرده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان با تاکید بر اینکه نیروهای امدادی هلال احمر تا بهبود وضعیت آب و هوا در منطقه حضور دارند، ادامه داد: از تاریخ ۲۱ مرداد ماه تا ۳۱ مرداد ماه یک هزار و ۵۱۷ سبد غذایی میان مردم طوفان زده منطقه سیستان توزیع شده است.

وی با اشاره به توزیع ۷ هزار و ۵۶۴ عدد بطری آب طی این مدت در منطقه سیستان گفت: براساس هشدارهای هواشناسی مبنی بر افزایش سرعت وزش باد و غلظت ریزگردها در منطقه تا اواسط هفته آینده لازم است که شهروندان سیستانی برای جلوگیری از آسیب‌های ناشی از گردو غبار از تردد غیر ضروری در محیط‌های باز خودداری کنند.

راشکی تصریح کرد: آلودگی هوا و غلظت ریزگردها موجب وقوع حمله‌های آسمی در بیماران ریوی می‌شود و کودکان، سالمندان و همچنین افراد با سابقه مشکلات آلرژی تنفسی و آسم بیشتر در معرض آسیب‌های ناشی از طوفان قرار دارند.