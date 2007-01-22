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۲ بهمن ۱۳۸۵، ۱۵:۱۳

محبیان در گفتگو با مهر :

توان مدیریت ایران در حل بحران منطقه غیرقابل انکار است / بوش با اعمال فشار می خواهد ایران را به انفعال بکشاند

توان مدیریت ایران در حل بحران منطقه غیرقابل انکار است / بوش با اعمال فشار می خواهد ایران را به انفعال بکشاند

محبیان کارشناس مسائل استراتژیک، حضور قدرت‌های دیگر در خاورمیانه و تبدیل شدن ایران به یک قدرت بزرگ و تاثیرگذار در منطقه و از سوی دیگر بروز ضعف در مدیریت بحران عراق توسط آمریکا را باعث تغییر در سیاست های دولتمردان کاخ سفید در منطقه عنوان کرد.

امیر محبیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: به نظرمی رسد آمریکا با درک شرایط منطقه می کوشد تا با ایجاد دگرگونی مسیر مبارزاتی خود را تغییر دهد، به گونه ای که به سمتی حرکت می کند تا با ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی و انتقال این درگیری ها به منطقه ایران را در شرایطی حساس قرار دهد.

وی افزود: دولت بوش در تلاش است تا با اعمال فشار بر ایران به نوعی مسئولان جمهوری اسلامی ایران را به انفعال بکشاند، از همین رو دست به عملیاتهای روانی گسترده ای در منطقه زده است که احتمال حمله نظامی به ایران، محورمرکزی این عملیات روانی از سوی دولتمردان کاخ سفید به حساب می آید.

این کارشناس مسائل استراتژیک ادامه داد: دولتمردان کاخ سفید همواره در طول سه سال گذشته حمله به ایران و برقرای دموکراسی در منطقه را مطرح کرده اند، اما در حال حاضر بوش با اعزام بیست هزار نیرو به عراق در تلاش است تا وضعیت استراتژیکی  خود در خاورمیانه را تغییر دهد زیرا دولت آمریکا در حال حاضر در منطقه با بحران های فراوانی روبروست که اگر آنها را حل نکند، در آینده ای نزدیک با مشکلات فراوان تری روبرو خواهد شد.

محبیان در پایان گفت: آمریکا در دهه اخیر در تلاش بود تا قدرت و توان ایران را در منطقه  انکار کند، اما اکنون دریافته که توان مدیریت ایران در حل بحران منطقه بیش از آن است که بخواهد قدرت ایران را انکارکند.

کد مطلب 438247

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