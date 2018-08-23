توانمندسازی و فقرزدایی در اولویت برنامه های وزارت تعاون

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مورد حمایت قرار دادن کسانی که به حمایت های اجتماعی ویژه نیاز دارند و توانمندسازی و فقرزدایی راهبردهای اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

وی اشتغال فراگیر، روستایی و توجه به ظرفیت های استان ها را از دیگر راهبردهای وزارت تعاون اعلام کرد و افزود: گلستان در بخش کشاورزی، صنایع دستی و کشاورزی پتانسیل های خوبی دارد و در جذب اعتبارات اشتغال در مرحله اول موفق عمل کرده است.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تداوم پرداخت تسهیلات اشتغالزا در گلستان خبر داد و گفت: تلاش داریم تا با ایجاد اشتغال زمینه ماندگاری جمعیت روستایی که قشر مولد هستند را فراهم کنیم.

وی از اجرای برنامه های ویژه برای کاهش و مهار آسیب های اجتماعی در کشور خبر داد و اضافه کرد: در سال گذشته ۱۶۰ اوزانس اجتماعی در شهرستان ها راه اندازی شد و این روند تداوم می یابد.

افتتاح اوژانس اجتماعی شهرستان ها تا پایان سال

محسنی بندپی بیان کرد: تا پایان سال در تمام شهرستان های کشور اورژانس اجتماعی افتتاح می شود تا بتوانیم اقدامات به هنگام و به موقع برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی داشته باشیم.

وی از اجرای برنامه ویژه برای غربالگری ژنتیک و پایلوت قرار گرفتن گلستان در اجرای این طرح خبر داد و تصریح کرد: آیین نامه غربالگری ژنتیک مصوب شده است.

محسنی بندپی در پایان تاکید کرد: برنامه ویژه برای ایجاد اشتغال در دستور کار قرار دارد و بنگاه های کارآفرین بیش از پیش مورد حمایت قرار می گیرند.