  1. استانها
  2. گلستان
۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۵۲

سرپرست وزارت تعاون در گرگان خبر داد

توانمندسازی و فقرزدایی در اولویت برنامه های وزارت تعاون

توانمندسازی و فقرزدایی در اولویت برنامه های وزارت تعاون

گرگان- سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: توانمندسازی و فقرزدایی از کسانی که نیازمند حمایت های اجتماعی ویژه هستند از راهبردهای اصلی وزارت تعاون است.

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مورد حمایت قرار دادن کسانی که به حمایت های اجتماعی ویژه نیاز دارند و توانمندسازی و فقرزدایی راهبردهای اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

وی اشتغال فراگیر، روستایی و توجه به ظرفیت های استان ها را از دیگر راهبردهای وزارت تعاون اعلام کرد و افزود: گلستان در بخش کشاورزی، صنایع دستی و کشاورزی پتانسیل های خوبی دارد و در جذب اعتبارات اشتغال در مرحله اول موفق عمل کرده است.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تداوم پرداخت تسهیلات اشتغالزا در گلستان خبر داد و گفت: تلاش داریم تا با ایجاد اشتغال زمینه ماندگاری جمعیت روستایی که قشر مولد هستند را فراهم کنیم.

وی از اجرای برنامه های ویژه برای کاهش و مهار آسیب های اجتماعی در کشور خبر داد و اضافه کرد: در سال گذشته ۱۶۰ اوزانس اجتماعی در شهرستان ها راه اندازی شد و این روند تداوم می یابد.

افتتاح اوژانس اجتماعی شهرستان ها تا پایان سال

محسنی بندپی بیان کرد: تا پایان سال در تمام شهرستان های کشور اورژانس اجتماعی افتتاح می شود تا بتوانیم اقدامات به هنگام و به موقع برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی داشته باشیم.

وی از اجرای برنامه ویژه برای غربالگری ژنتیک و پایلوت قرار گرفتن گلستان در اجرای این طرح خبر داد و تصریح کرد: آیین نامه غربالگری ژنتیک مصوب شده است.

محسنی بندپی در پایان تاکید کرد: برنامه ویژه برای ایجاد اشتغال در دستور کار قرار دارد و بنگاه های کارآفرین بیش از پیش مورد حمایت قرار می گیرند.

کد مطلب 4382476

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها