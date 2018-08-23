به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، آیت‌الله سید محمد سعیدی صبح پنج‌شنبه در آیین خطبه‌خوانی حرم مطهر بانوی کرامت طی سخنانی با اشاره به آغاز هفته دولت اظهار کرد: این هفته فرصتی برای دولتمردان و خدمت‌گزاران به نظام اسلامی است تا بتوانند خدمات و دستاوردهای خود را به مردم معرفی کنند.

وی با بیان اینکه بر اساس روایات مختلف جامعه اسلامی باید با محوریت دولت کریمه، رسیدن به اهداف الهی را دنبال کند، تصریح کرد: دولت کریمه دارای ویژگی‌های مشخصی است که یکی از آن ها عزت‌آفرینی برای مسلمانان است.

تولیت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله علیها مبارزه با نفاق و کاهش بدی‌ها را از دیگر ویژگی‌های دولت کریمه برشمرد و عنوان کرد: ما شوق وصال و رسیدن به دولت کریمه را داریم تا بتوانیم با تشکیل آن نظر امام عصر(عج) را جلب کرده و برای تحقق ظهور زمینه‌سازی کنیم.

وی با تأکید بر اینکه مؤمنان و افراد متدین باید زمینه‌ساز تحقق دولت کریمه باشند، مطرح کرد: تحقق این دولت با عمل به آرمان‌ها شکل می‌گیرد به همین علت هر یک از مؤمنان باید نمونه‌ای از این دولت را در زندگی خود شکل دهند.

آیت‌الله سعیدی با اشاره به اینکه همگان باید برای تحقق ظهور به صورت مستمر تلاش کنند، اضافه کرد: این موضوع که باید بنشینم تا امام زمان(عج) با گسترش ظلم و گناه ظهور کنند، تفکر اشتباهی است که جامعه را به تباهی می‌کشاند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس روایتی از حضرت علی علیه‌السلام هرگز مردم اصلاح نمی‌شوند مگر آنکه صلاح و درستی در کار و رفتار دولت‌مردان باشد؛ برای اصلاح یک جامعه باید از بالاترها شروع کرد چراکه اگر دولت‌مردان در مسیر حق حرکت کنند مردم نیز این مسیر را دنبال خواهند کرد.

افتتاح بیش از ۸۰ پروژه با اعتبار ۴۷۱ میلیارد تومان در هفته دولت

استاندار قم نیز در این مراسم، فرا رسیدن هفته دولت را تبریک گفت و اظهار کرد: این روش و سنت حسنه که هر ساله برای اعلام نتایج و دستاوردهای دولت‌مردان هفته‌ای با محوریت گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر به عنوان اسوه‌های خدمت درنظر گرفته می‌شود، بسیار پسندیده است.

سید مهدی صادقی با اشاره به اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران شعار هفته دولت امسال را «شفافیت، پاسخ‌گویی و کارآمدی» اعلام کرده است، تصریح کرد: برای رسیدن به کارآمدی بایستی به ضرورت شفافیت و پاسخ‌گویی به مخاطبان توجه داشته باشیم و به آن عمل کنیم و در این راستا نیز روش‌های مختلفی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تحقق شفافیت و پاسخ‌گویی را نیازمند تحقق جریان دسترسی آزاد به اطلاعات و انتقال اطلاعات مورد نیاز به مردم دانست و مطرح کرد: امیدواریم با اعلام رسمی شعار هفته دولت بتوانیم همه خدمت‌گزاران را به گام برداشتن در مسیر گسترش شفافیت تشویق کنیم تا همه آن‌ها اهتمام لازم را در رسیدن به اهداف مورد نظر داشته باشند.

صادقی خاطرنشان کرد: رسانه‌ها رسالت مهم امانت‌داری را بر عهده دارند و پل ارتباطی میان مردم و مسئولان هستند تا بتوانند اطلاعات صریح و صحیح را در اختیار مردم قرار داده و از سویی دولت مردان را آگاه و کمک کنند تا مسئولان مسیر مورد نظر را طی کنند.

وی اضافه کرد: امسال در هفته دولت بر اساس برنامه‌های اعلام شده بیش از ۸۰ پروژه را با هزینه‌ای بالغ بر ۴۷۱ میلیارد تومان در زمینه‌های مختلف عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و ورزشی افتتاح خواهیم کرد.

نماینده عالی دولت در استان قم یادآور شد: در سال ۹۴ توانستیم ۲۹۷ پروژه با ۷۴۰ میلیارد تومان هزینه، در سال ۹۵ نیز ۲۲۰ پروژه در هفته دولت و دهه فجر با اعتباری بالغ بر ۵۳۵ میلیارد تومان و در سال گذشته ۳۵۰ پروژه با هزینه‌ای بالغ بر ۵۴۳ میلیارد تومان ‌را تکمیل کرده و در اختیار مردم قرار دهیم.

لازم به ذکر است، بعد از برگزاری آیین خطبه‌خوانی، گل‌های ضریح مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله علیها با حضور شرکت‌کنندگان این مراسم، مسئولان و خادمان حرم مطهر تعویض شد.