سبک زندگی بر پایه طبقه اجتماعی و فردیت استوار است

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر شهابی ، عضو هیئت علمی گروه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در سمینار تخصصی الگوهای سبک زندگی ایرانیان که امروز برگزار شد ، گفت: قدرت و ثروت دو عامل ساختاری مانع از انتخاب سبک زندگی به دلخواه در ایران است و بر این اساس باید درباره سبک زندگی در ایران با احتیاط صبحت کرد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه حکومت ها با مشروعیت دادن به برخی سبک های زندگی ، سبک های دیگر را زیر زمینی می کنند ، افزود: وقتی این اتفاق می افتد در زندگی جوانان شاهد دوگانگی هستیم و لازمه زندگی در چنین محیطی تفکیک در حوزه زندگی خصوصی و رفتار عمومی است و افراد برای اینکه از خیر هر دو دنیا استفاده کنند ، هویت های متکثر و نقشهای متناسب را اعمال می کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه فرهنگ رسمی با در اختیار گذاشتن فضاهایی در اختیار مردم نمی تواند مطمئن باشد کاربری فضاها به دلخواه فرهنگ رسمی باشد ، تاکید کرد: تاکتیک های خرده فرهنگ ها استراتژی فرهنگ رسمی را تغییر می دهد و فرهنگ رسمی سعی می کند با تاویل این خرده فرهنگ ها به نوعی به آنها مشروعیت ضمنی دهد.

این استاد جامعه شناسی ، چانه زنی خرده فرهنگها با فرهنگ رسمی را گسترش شعاع دایره تاثیرگذاری خود دانست و تصریح کرد: چهل تکه سازی فرهنگی به شکل گروهی و در رابطه دیالکتیک با فرهنگ رسمی شکل علنی تری به خود می گیرد.

وی با اشار ه به اینکه ما در جامعه ای زندگی می کنیم که نه تنها در سیاست که در اقتصاد هم نابرابری وجود دارد ، افزود: سبک های زندگی نشان دهنده طبقات مختلف در جامعه است اگر چه شکاف سنی وجود دارد ولی شکاف مهم تری به نام شکاف طبقاتی باعث ایجاد سبک های مختلف زندگی است.

شهابی ، ظهور فردیت در طبقه مرفه را یکی از عوامل تغییر سبک های زندگی دانست و گفت: در دنیای امروز عناصر مربوط به دیروز و امروز با هم ترکیب می شوند.

وی در ادامه افزود: حتی در دینداری نیز شاهد سبک های جدید هستیم به نوعی که خود اجتهادی یکی از عناصر جدید زندگی امروز است.

شهابی از کم شدن تاثیر عناصر طبقاتی و رشد فردیت خبر داد و گفت: سبک زندگی جوانان امروز به شکل یک دسته جوانانی که سعی دارند جا پای گذشتگان بگذارند. دسته دوم جوانانی که زندگی جهان وطنی را دنبال می کنند و دسته سوم جوانان اکتیو سیتی هستند که تمایل دارند نسبت به سبک های زندگی دیگر کنترل داشته باشند ، وجود دارد.