سوء رفتارهای جامعه پزشکی بیش از عموم جامعه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره چنگیز ظهر پنجشنبه در جلسه ای به مناسبت روز پزشک اظهار داشت: پزشکان را باید جزو مردم دانست و زمانی که یکسری از برخوردها و رفتارها در تمام لایه های جامعه درونی می شود، قطعا جامعه پزشکی از این امر مستثنی نیست و این موضوع خود را نشان می دهد و برای همگان قابل مشاهده است.

وی با بیان اینکه به طور کامل از وضع حاکم بر جامعه پزشکی رضایت صد در صدی نداریم، ادامه داد: بر پایه مشاهدات عینی و بازخوردها و نیز با توجه به جلسات ارزیابی مشکلات و شکایات باید دانست که عامه پزشکان ملاحظات اخلاقی را رعایت می‌کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه این در حالی است که غالبا در سطح جامعه شاهدیم که بداخلاقی و برخی رفتارهای نامناسب پزشکان بیش از خوبی های آنها در بین مردم منعکس می شود، افزود: به واسطه بعضی از رفتارهای عینی موجود که مصداق رعایت اخلاق پزشکی و استانداردهای رفتاری است، اصول اخلاقی در جامعه پزشکی باید ارتقاء یابد.

وی با بیان اینکه بر پایه تغییر نگرش مردم و انتظارات عامه افراد جامعه انتظار می رود که رویه معمول و سابق در حوزه پزشکی تغییر و تعدیل شود، گفت: در بسیاری از کشورها شاهدیم که ملاحظات اخلاقی پزشکی از چارچوب ها و ملاحظات مذهبی جدا است.

چنگیز ادامه داد: رازداری، ارزش قائل شدن برای کرامت انسانی بیمار و احترام به حق انتخاب و اختیار او در آموزه های اسلامی از ارزش‌های اخلاقی در حوزه پزشکی است.

وی با بیان اینکه پزشکان باید پزشکی را شغل ندانند و بدانند که پزشکی را حرفه و پیشه خود ساختند، اعلام کرد: پزشکی شغل نیست چون نباید به دید درآمد به آن نگریست بلکه یک حرفه است که ارزش‌های انسانی و اجتماعی خودنمایی کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: یک پزشک باید عاشق مردم و خدمت رسانی به آنها باشد؛ در غیر این صورت هم خودش اذیت می شود و هم بیماران و افراد مرتبط با آنها ممکن است در معرض آسیب قرار گیرند و در نهایت نیز متاسفانه موفق به ادای حق پزشکی نخواهد شد.

وی با اعلام اینکه به واقع اینگونه نیست که پزشکان متخصص درآمد بالاتری دارند یا اینکه مشغله ذهنی آنها صرفا کسب درآمد از راه پزشکی باشد، بیان کرد: برخی از متخصصان به واسطه تعرفه خدماتی یا توانایی منحصر به فردشان، درآمد بالاتری دارند.

چنگیز با بیان اینکه پزشکی به واقع یک حرفه سخت است زیرا به طور قطع مشکلات بیماران در روحیه و رویه زندگی آنها تاثیر می گذارد، گفت: اغلب اوقات پزشکان زندگی خانوادگی، تفریحات و آرامش خیال سایران را ندارند.