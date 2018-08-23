مجوز پایانه صادراتی به سرمایه گذاری توانمند داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرخزاد روز پنجشنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان که با حضور زاهدی استاندارقزوین و حمیده زرآبادی؛ نماینده مردم قزوین و آبیک در مجلس شورای اسلامی در محل استانداری برگزار شد اظهارداشت: همه دستگاه های اجرایی با راه اندازی پایانه های صادراتی استان موافقند و برای تسهیل در کارها همکاری لازم را انجام دادند اما کار با مشکلاتی مواجه شده است.

فرخزاد افزود: یکی از درخواست های راه اندازی پایانه صادراتی استان در کارگروه زیربنایی استان با حضور نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، راهداری و حمل و نقل جاده ای، امور اراضی، محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفت و با مخالفت تمام دستگاه ها مواجه شد.

معاون عمرانی استانداری قزوین تصریح کرد: شورای برنامه ریزی استان نیز با این طرح مخالفت کرده و پیشنهاد شده طرح جابجا شود و باید بسرعت این موضوع تعیین تکلیف شود.

وی بیان کرد: پایانه صادراتی در هشت هکتار مساحت، یک سردخانه ۲ هزار تنی بالای صفر و یک سردخانه ۲۰۰ تنی زیر صفر و ۱۱ هزار متر انبار در شهرستان البرز قرار دارد.

در این نشست که سرمایه گذار پایانه صادراتی به ارایه گزارشی از موانع و مشکلات در خصوص راه اندازی این واحد پرداخت که موضوعات طرح شده؛ مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.