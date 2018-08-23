سپاهان – تراکتورسازی؛ مصاف مدعیان شهرستانی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور در حالی از دیشب و مصاف بدون گل بین استقلال تهران و فولاد خوزستان آغاز شد که علاوه بر مصاف سرخابی ها با حریفان خوزستانی، یک دیدار مهم بین دو تیم تراکتورسازی و سپاهان برگزار شود. دیداری که بر حسب سوابق بازی های دو تیم، قطعا جذابیت های خاصی را به دنبال خواهد داشت.

تراکتورسازی که با خریدهای گرانقیمت خود فصل پر سر و صدایی را آغاز کرده است، هفته قبل توانست اولین سه امتیاز فصل خود را از سایپای علی دایی بگیرد. با نمایش تقریبا مقبول شاگردان جان توشاک در تبریز، حالا آنها انتظارات از خود را بالا برده اند و هواداران تراکتورسازی منتظرند تا نتیجه خوب دیگری را از تیم محبوبشان شاهد باشند. البته دیدار با سپاهان سختی های خاص خود را دارد و به نوعی می توان این دیدار یکی از مسابقات حساس فصع عنوان کرد.

در سوی مقابل تیم سپاهان هم در این فصل با روی کار آوردن دوباره امیر قلعه نویی به عنوان سرمربی، در اندیشه کسب یک جام قهرمانی دیگر است و از این رو بازیکنانی با کیفیت در خدمت کادرفنی این تیم قرار گرفته اند. سپاهان رده دومی از چهار بازی قبلی خود صاحب هشت امتیاز شده و فعلا هیچ باختی در کارنامه این تیم ثبت نشده است. در سوی مقابل تراکتوری ها از چهار بازی خود دو تساوی، یک باخت و یک پیروزی دارند و با پنج امتیاز تیم نهم جدول هستند. تراکتوری ها تاکنون توانسته اند سپاهان را پنج بار با شکست مواجه کنند که از این میان سه پیروزی تیم تراکتورسازی در اصفهان بوده است. در آن سو اما زردهای دیار زاینده رود نیز ۱۰ بار برابر رقیب تبریزی خود صاحب برتری شده اند و پنج مسابقه دو تیم به تساوی انجامیده است.

مصاف بین دو تیم همچنین شاهد تقابل های جذاب و خاطره انگیز چند بازیکن با تیم سابقشان خواهد بود که گل سرسبد آن، حضور مهدی کیانی برابر تیم تراکتورسازی خواهد بود. کیانی ۱۰ فصل برای تیم تراکتورسازی توپ زد و از لیگ یک تا قهرمانی جام حذفی و نایب قهرمانی لیگ و حضور در لیگ قهرمانان آسیا تراکتورسازی را همراهی کرد. همچنین محمد ایرانپوریان نیز چنین تجربه ای را با تراکتورسازی داشته و هواداران این تیم تبریزی هرگز بازی های درخشان این بازیکنان را از یاد نخواهند برد. حضور قلعه نویی روی نیمکت سپاهان نیز می تواند از دیگر نکات جالب توجه باشد. مربی ای که در مدت زمان حضور خود در تراکتورسازی، نتایج مقبولی کسب کرد اما جدایی خوبی با تبریزی ها نداشت و حالا باید در نیمکت تیم سپاهان و در مقابل تراکتورسازی مصاف داشته باشد.

این دیدار از ساعت ۲۰ فردا جمعه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار خواهد شد.