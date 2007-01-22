به گزارش خبرگزاری مهر، ‌متن کامل پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به همایش سراسری آئین‌های عاشورایی به این شرح است:



سرشت و طینت مردم ایران با مهر آل محمد (ص) و عشق و معرفت حسین (ع) آمیخته است. بنیان‌های فرهنگی و هنری شیعی با شهادت و ایثار شهیدان کربلا قوام گرفته و این واقعه تاریخی به نقطه عطفی ماندگار و جاودانه در تاریخ شکوهمند انسانیت تبدیل شده است. واقعه‌ای که جوش و خروش آن در جای جای حیات اهل ایمان و خصوصاً در صور آئینی و نیایشی، برای همیشه از گلوی هنرمندان عاشق و آزاده در گیتی طنین‌انداز خواهد بود.



این زندگی حقیقی و فرهنگ اصیل از سویدای جان عاشقانی برمی‌خیزد که بر لبه تیز جدال همیشگی حق و باطل، عزت و سربلندی را به جای ذلت و خواری انتخاب نموده و تا طلوع ستاره ثاقب و حکومت جهانی آن دادگستر بزرگ، خون‌نامه شرف و افتخار را رقم می‌زنند.



راه کاروان عشق پیوسته از میان گذرگاه‌های تاریخ می‌گذرد و هرکسی در هر زمان به این صلا لبیک گوید از ملازمان قافله‌سالار کربلاست. جای بسی خوشوقتی است که دیگربار همپا با شورآفرینی‌های مردمی در آئین سوگواری ماه محرم به همت والا و ذوق هنرمندان متعهد و سختکوش هنرهای نمایشی کشور، سومین همایش سراسری آئین‌های عاشورایی به شیفتگان ایران اسلامی ارزانی می‌شود. این جریان فرهنگی برآمده از دل‌های هنرمندان اکنون به سنتی مستحکم در کنار آئین‌های سوگ و عزا از منظر و زبان زنده نمایش و آئین به جریده هنرهای نمایشی کشور پیوند خورده است.



رویکرد هنرمندان تئاتر کشور طی سالیان اخیر به مضامین معنوی و مذهبی نشان از تعلق و عشق آنان به این جلوه‌های معرفتی دارد که هویت بخشی نوینی را با رجوع به معارف دینی و ضرورت‌های دین‌باوری به جامعه امروزی نوید می‌دهد. بی‌شک ما با همین شناسنامه و هویت‌ باید در جهان حضوری ارزشی داشته باشیم: مردم ما با دین و آئین آنچنان آمیخته‌اند که آثار آن را در فرهنگ آنان به وضوح می توان مشاهده کرد و هنر ایرانی اسلامی همواره رنگ و بو و صبغه‌ای مذهبی و معنوی داشته و به منزله یک نمایش زیباشناسانه تلقی شده است.



کشف رمز و راز نهفته در این فرهنگ و جوهر معانی در این مقوله الهی و حضور توأم با معرفت در این راه جاودانگی و بقای آن را تضمین خواهد کرد. هنر عاشورایی میراث گرانبار فرهنگ دوستداران اهل بیت (ص) است که همواره عزت و شرف و سربلندی را در مخاطبان بیدار می‌سازد و به همین دلیل باید آن را هربار بسی غنی‌تر و شورانگیزتر از پیش به محضر مخاطبان عرضه کرد.