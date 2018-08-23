۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۲۶

استاندار خراسان شمالی:

هفته دولت فرصتی مناسب برای بیان دستاوردهای نظام است

بجنورد- استاندار خراسان شمالی گفت: هفته دولت فرصت مناسبی برای دولتمردان است تا دستاوردهای نظام را به مردم اعلام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا خباز با صدور پیامی ضمن تبریک فرارسیدن هفته دولت اظهار کرده است: دوم تا هشتم شهریورماه هر سال که به مناسبت شهادت دولتمردان محبوب، رجایی و باهنر، هفته دولت نامیده شده، فرصتی برای بازتاب دادن موفقیت ها و دستاوردهای دولت و نظام اسلامی است.

استاندار خراسان شمالی در این پیام افزوده است: هفته دولت امسال در حالی فرا رسیده که در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی قرار گرفته ایم و در شرایطی که دشمنان نظام جمهوری اسلامی مدعی شده اند اجازه نخواهند داد ملت بزرگ ایران چهلمین فجر پیروزی تاریخی خود بر استکبار و استبداد را ببیند، وظیفه ما از سال های قبل سنگین تر شده است.

خباز در پیام خود تاکید کرده است: در این شرایط، دیدار و گفت و گوی نزدیک مسئولان با مردم که ولی نعمتان ما هستند، برای افزایش همدلی و هم افزایی در راه نیل به آرمان های متعالی ملت و توسعه همه جانبه کشور ضروری تر از هر زمان دیگری شده است.

استاندار خراسان شمالی از مدیران استان خواسته است با استفاده مطلوب از ظرفیت مساجد و رسانه ها بیش از گذشته به میان مردم بروند و ضمن شنیدن دغدغه ها و نقدهای آنان، به ارائه گزارش عملکرد و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی به ویژه دولت تدبیر و امید بپردازند تا هم به افزایش امید و نشاط اجتماعی بیانجامد و هم نقشه های امثال گندم نمایان جوفروش که درصدد مانع تراشی برای پیشرفت و سربلندی ایران و ایرانی هستند، نقش بر آب شود.

در این پیام تصریح شده است: با گرامیداشت یاد و خاطره همه دولتمردان شهید به ویژه شهیدان رجایی و باهنر و آرزوی علودرجات برای آنان، رجاء واثق دارم با وحدت و انسجام مردم و ارکان حاکمیت و همه گروه های سیاسی و همدلی و هم زبانی روزافزون ملت و دولت و تحقق کامل شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی، ایران اسلامی ضمن پشت سر گذاشتن موانع برساخته دشمنان، بر بلندای قله های پیشرفت مادی و معنوی همانند نگینی خواهد درخشید و به الگویی برای قاطبه امت اسلام تبدیل خواهد شد.

