هفته دولت فرصتی مناسب برای بیان دستاوردهای نظام است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا خباز با صدور پیامی ضمن تبریک فرارسیدن هفته دولت اظهار کرده است: دوم تا هشتم شهریورماه هر سال که به مناسبت شهادت دولتمردان محبوب، رجایی و باهنر، هفته دولت نامیده شده، فرصتی برای بازتاب دادن موفقیت ها و دستاوردهای دولت و نظام اسلامی است.

استاندار خراسان شمالی در این پیام افزوده است: هفته دولت امسال در حالی فرا رسیده که در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی قرار گرفته ایم و در شرایطی که دشمنان نظام جمهوری اسلامی مدعی شده اند اجازه نخواهند داد ملت بزرگ ایران چهلمین فجر پیروزی تاریخی خود بر استکبار و استبداد را ببیند، وظیفه ما از سال های قبل سنگین تر شده است.

خباز در پیام خود تاکید کرده است: در این شرایط، دیدار و گفت و گوی نزدیک مسئولان با مردم که ولی نعمتان ما هستند، برای افزایش همدلی و هم افزایی در راه نیل به آرمان های متعالی ملت و توسعه همه جانبه کشور ضروری تر از هر زمان دیگری شده است.

استاندار خراسان شمالی از مدیران استان خواسته است با استفاده مطلوب از ظرفیت مساجد و رسانه ها بیش از گذشته به میان مردم بروند و ضمن شنیدن دغدغه ها و نقدهای آنان، به ارائه گزارش عملکرد و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی به ویژه دولت تدبیر و امید بپردازند تا هم به افزایش امید و نشاط اجتماعی بیانجامد و هم نقشه های امثال گندم نمایان جوفروش که درصدد مانع تراشی برای پیشرفت و سربلندی ایران و ایرانی هستند، نقش بر آب شود.

در این پیام تصریح شده است: با گرامیداشت یاد و خاطره همه دولتمردان شهید به ویژه شهیدان رجایی و باهنر و آرزوی علودرجات برای آنان، رجاء واثق دارم با وحدت و انسجام مردم و ارکان حاکمیت و همه گروه های سیاسی و همدلی و هم زبانی روزافزون ملت و دولت و تحقق کامل شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی، ایران اسلامی ضمن پشت سر گذاشتن موانع برساخته دشمنان، بر بلندای قله های پیشرفت مادی و معنوی همانند نگینی خواهد درخشید و به الگویی برای قاطبه امت اسلام تبدیل خواهد شد.