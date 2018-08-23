عامل اصلی توزیع مواد مخدر در دره شهر دستگیر شد 

سرهنگ مهرداد علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان طی اخبار واصله مبنی برفروش وتوزیع موادمخدر توسط احدی ازخرده فروشان موادمخدر ،موضوع را در دستورکارخود قرا دادند.

وی ادامه داد: ماموران با هماهنگی با مقامات قضایی شهرستان دریک عملیات غافلگیرانه متهم را دستگیر و مقدار قابل توجهی موادمخدر از نوع هروئین،تریاک شیشه و قرص های روان گردان متادون آماده توزیع را از وی کشف کردند.

وی بیان داشت: متهم که یکی از عاملان اصلی توزیع مواد مخدر و دارای سوءسابقه بود، با تشکیل پرونده قضایی،تحویل دادسرای شهرستان شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دره شهر خاطر نشان کرد: نیروی انتظامی با سوداگران مرگ و قاچاقچیان موادمخدر برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد و اجازه فعالیت به آنان نخواهد داد.