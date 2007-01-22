به گزارش خبرنگار مهر، در تبصره 15 لایحه بودجه 86 آمده است: به منظور هدفمند کردن یارانه‌ها در راستای کاهش فقر و نابرابری، توزیع عادلانه درآمد، کاهش فاصله دهک‌های درآمدی،توانمندسازی گروه‌های آسیب پذیر، ارائه کمک‌های جبرانی از طریق نظام تامین اجتماعی و جایگزین نمودن طرح‌های تدریجی رفاهو تامین اجتماعی به جای پرداخت یارانه، دولتمکلف است در سال 1386 اقدامات زیر را انجام دهد:

الف - برای خرید و تبدیل گندم به آرد و نان و تامین یارانه آرد، اعتبار ردیف 503019 به مبلغ بیست و پنج هزار و شصت و دو میلیارد ریال بر اساس پیشنهاد وزارت بازرگانی و وزارت رفاه و تامین اجتماعی و تصویب شورای اقتصاد، به عنوان یارانه آرد در اختیار سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت تا به دستگاه‌های اجرایی ذیربط پرداخت شود. همچنین دولت موظف است سهمیه آرد روستایی را در قالب نظام سهمیه بندی تامین و توزیع نماید.

دولت مکلف است برای جلوگیری از تاخیر در پرداخت بهای گندم خریداری شده از کشاورزان، صددرصد (100%) اعتبار موضوع این بند را حداکثر تا اول شهریور ماه تخصیص و پرداخت نماید.

وزارت بازرگانی موظف است آرد مصرفی مورد نیاز خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و مراکز خیریه تحت پوشش آنان را به میزان حداقل یکصد و سی هزار تن بر اساس جدول توزیعی مربوط به قیمت آرد خبازی تامین نماید.

1- تولید نان توسط کلیه متقاضیان احداث نانوایی با سهمیه غیریارانه‌ای، مشروط به رعایت ضوابط وزارت بازرگانی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خارج از شمول قیمت‌گذاری است.

2- متناسب با توسعه واحدهای صنعتی تولید انبوه نان ( مصرف حداقل بیست تن آراد در روز)، نان تولیدی این واحدها با نان واحدهای سنتی مشمول یارانه، جایگزین می‌شود.

کارگران واحدهای نانوایی سنتی مذکور در صورت واگذری سهمیه آرد و تعطیلی واحد چنانچه بیش از 20 سال سابقه کار و پرداخت حق بیمه داشته باشند، با پرداخت 10 سال حق بیمه توسط وزارت بازرگانی بازنشسته و در صورت سابقه کمتر از 20 سال بازخرید می‌شوند. اعتبار مورد نیاز آن از محل ردیف 503019 پرداخت خواهد شد.

3- تا زمان فراهم شدن امکانات ساخت و تولید ماشین‌آلات پخت صنعتی استاندارد به صورت انبوه در کشور، واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مرتبط (با ظرفیت حداقل بیست تن آرد در روز) با حقوق ورودی صفر خواهد بود.

4- شهرداری‌ها در طرح‌های جامع و هادی شهرها موظفند نوعی کاربری جدید به نام کاربری نان خبازی تعریف نمایند. این نوع کاربری از پرداخت عوارض معاف می‌باشد.

ب - در راستای جبران اثرات حذف تدریجی یارانه‌ها بر اقشار آسیب پذیر و اجرای برنامه‌های رفاه و تامین اجتماعی، اعتبار ردیف 503935 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان اعتبار هدفمند کردن یارانه‌ها و کمک به اقشار آسیب پذیر، به مبلغ سه هزار میلیارد ریال بر اساس پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذیربط قرار می‌گیرد تا برای حمایت از اقشار آسیب پذیر به شرح زیر هزینه شود:

- اجرای قانون حمایت از زنان و کودکان بی‌سرپر ست

- اجرای قانون حمایت از معلولین

- حمایت از خانواده‌های آسیب دیده حوادث و سوانح

- تامین بخشی از هزینه‌های تحصیلی و تغذیه دانش آموزان مناطق محروم

- کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم درآمد

- حمایت از بیماران خاص و صعف‌العلاج

ج - اعتبار ردیف 503659 قسمت چهارم این قانون به مبلغ سیزده هزار و سیصد و هشتاد و پنج میلیارد و هفتصد میلیون ریال برای تعیین و تامین کالاهای یارانه‌ای کالا برگی و غیر کالا برگی مردم و حمایت از اقشار محروم و مستضعف و هدفمند کردن یارانه‌ها به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی و رفاه و تامین اجتماعی و تصویب شورای اقتصاد به عنوان یارانه از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذیربط قرار می‌گیرد.

به شورای اقتصاد اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد وزارت بازرگانی، قیمت عرضه کالاهای اساسی را به گونه‌ای تعیین کند که یارانه مورد نیاز در سقف یارانه منظور شده در این قانون تکافوی انجام تعهدات دولت را بنماید. سهم سرانه مناطق روستایی از میزان بهره‌مندی از اعتبارات موضوع این بند نباید کمتر از سهم سرانه مناطق شهری باشد و قیمت کالاهای تحویلی موضوع این بند در محل روستاها نباید بیشتر از شهرها باشد.

د - به منظور توسعه عدالت اجتماعی و کاهش فقر غذایی، معادل سی و پنج درصد (35%) اعتبارات پیش‌بینی شده ردیف 503659 قسمت چهارم این قانون به منظور افزایش یارانه مواد غذایی خانواده‌های کم درآمد، زنان و کودکان بی سرپرست،‌مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و همچنین جمعیت ساکن در مناطق کمتر توسعه یافته اختصاص می‌یابد.

ساز و کار اجرایی این بند شامل تعیین خانوارهای مشمول و کالاهای هدف و نحوه اختصاص آن و نیز تعیین دستگاه‌های اجرایی مباشر بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت رفاه و تامین اجتماعی به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

هـ - به منظور تامین یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی، اعتبار ردیف 503021 به مبلغ هشت هزار و ششصد و هشتاد و یک میلیارد ریال بر اساس پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاوزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب شورای اقتصاد در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت.

به ازای حذف یارانه کودهای شیمیایی، سموم دفع آفات نبانی، اسید فسفریک و خاک فسفات، بخشی از اعتبار موضوع این بند، بابت جبران اثرات افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی زراعی و توسعه استفاده از مواد بیولوژیک و همچنین اجرای طرح‌های زیربنایی عملیات آب و خاک و آبخیزداری با تصویب شورای اقتصاد اختصاص می‌یابد.

و - به منظور اجرای بند (ج) ماده (39) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعتبار ردیف 503573 قسمت چهارم این قانون به مبلغ دو هزار و هفتصد و چهار میلیارد ریال بر اساس پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط و تصویب شورای اقتصاد بابت «مابه‌التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده فروش» و در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذیربط قرار می‌گیرد.

ز - به منظور تنظیم بازار کالا و ایفای تعهدات خاص (تامین کالاهای مورد نیاز دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و دستگاه‌های اجرایی) اعتبار ردیف 503611 قسمت چهارم این قانون به مبلغ دو هزار و چهارصد و بیست و پنج میلیارد ریال بر اساس پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد برای تامین تفاوت قیمت خرید و فروش کالاهای مذکور در اختیار وزارت بازرگانی قرار می‌گیرد.

