۴۴نقطه حادثه خیز در آذربایجان غربی شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان شکری ظهر پنجشنبه در نشست خبری مدیران کل شورای حمل و نقل آذربایجان غربی اظهارداشت: ز این تعداد ۳۵ نقطه پرتصادف بعنوان نقاط اولویت دار مورد مطالعه گرفت و ۱۰ نقطه برای اصلاح تصویب شده و ۲۵ نقطه نیز جهت بررسی و اقدام در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه همچنین ۲۳ نقطه پرحادثه دیگر که مستعد تصادف و حادثه هستند نیز بصورت میان مدت و از طریق آشکارسازی و نصب علائم ایمن ازی می شوند عنوان کرد: در صورت تامین اعتبارات ملی و استانی جهت رفع کامل آن ها اقدام خواهد شد.

شکری با اشاره به اینکه سالانه هفت میلیون تردد در سطح جاده های ثبت می شود اضافه کرد: همچنین سالانه سه میلیون تردد از جاده های مرزی استان صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه ۲۳ درصد از پایانه های مرزی کشور در استان واقع شده است عنوان کرد: در حال حاضر ۲۴ هزار راننده در بخش حمل و نقل بار در استان فعالیت می کنند که این رقم، سهم قابل توجه این حوزه را در اشتغال استانی نشان می دهد.

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۱ نفر بر اثر سوانح رانندگی در محورهای برون شهری استان جان خود را از دست داده اند که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل از ۱۰ درصد کاهش حکایت دارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی ادامه داد: در این مدت از نظر تعداد تصادفات جرحی و فوتی به ترتیب شاهد ۹ و ۱۵ درصد کاهش هستیم که امیدوارم این روند کاهش استمرار داشته باشد.

وی با اشاره به عوامل کاهش سوانح رانندگی جاده‌ای و تلفات ناشی از آن گفت: اجرای عملیات آشکارسازی و ایمن سازی جاده ها، نصب دوربین‌های سرعت سنج و همچنین ارائه آموزش‌های لازم جهت نهادینه سازی فرهنگ صحیح رانندگی و حضور و کنترل مستمر پلیس راه استان از جمله این عوامل را شامل می‌شود.

شکری با اشاره به اینکه آذربایجان غربی ۱۲ هزار کیلومتر جاده دارد که از این میزان هشت هزار و ۵۰۰ کیلومتر را راه های روستایی تشکیل می دهند اضافه کرد: متاسفانه نیمی از راه های روستایی استان آسفالت نیستند.