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۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۰۵

زلزله ۴.۹ ریشتری بستک را لرزاند

زلزله ۴.۹ ریشتری بستک را لرزاند

بندرعباس - زمین لرزه ای به قدرت ۴.۹ ریشتری بستک را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین لرزه ای به قدرت ۴.۹ ریشتری ساعت ۱۵ و ۲۲ دقیقه شهر جناح از توابع شهرستان بستک را لرزاند.

این زمین لرزه در مختصات جغرافیایی ۲۶.۹۰ شمالی و ۵۴.۰۸ شرقی در عمق ۵ کیلومتری زمین رخ داد.

کد مطلب 4382580

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