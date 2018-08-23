زلزله ۴.۹ ریشتری بستک را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین لرزه ای به قدرت ۴.۹ ریشتری ساعت ۱۵ و ۲۲ دقیقه شهر جناح از توابع شهرستان بستک را لرزاند.

این زمین لرزه در مختصات جغرافیایی ۲۶.۹۰ شمالی و ۵۴.۰۸ شرقی در عمق ۵ کیلومتری زمین رخ داد.