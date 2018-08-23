زلزله ۴.۹ ریشتری بستک را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین لرزه ای به قدرت ۴.۹ ریشتری ساعت ۱۵ و ۲۲ دقیقه شهر جناح از توابع شهرستان بستک را لرزاند.
این زمین لرزه در مختصات جغرافیایی ۲۶.۹۰ شمالی و ۵۴.۰۸ شرقی در عمق ۵ کیلومتری زمین رخ داد.
بندرعباس - زمین لرزه ای به قدرت ۴.۹ ریشتری بستک را لرزاند.
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین لرزه ای به قدرت ۴.۹ ریشتری ساعت ۱۵ و ۲۲ دقیقه شهر جناح از توابع شهرستان بستک را لرزاند.
این زمین لرزه در مختصات جغرافیایی ۲۶.۹۰ شمالی و ۵۴.۰۸ شرقی در عمق ۵ کیلومتری زمین رخ داد.
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