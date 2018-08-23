هادی ساعی مانع حذف میرهاشم حسینی شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، میرهاشم حسینی که روز چهارشنبه موفق به کسب مدال طلای وزن ۶۳- کیلوگرم تکواندو شد، در زمان وزن‌کشی با مشکل اضافه وزن مواجه بود.

این مشکل به اطلاع ساعی رسانده شد و وی پس از هماهنگی هتل و سونا، ماشینی که در اختیار داشت را به همراه راننده در اختیار کادر فنی قرارداد تا حسینی را به سالن تمرین هتل برده و در نهایت در آخرین دقایق مهلت وزن‌کشی، مشکل رفع و حسینی به وزن قانونی رسید.

در واقع اگر ساعی نبود و هماهنگی های لازم را انجام نمی داد، حسینی به دلیل مشکل اضافه وزن از جدول خارج می شد.

میرهاشم حسینی نیز با ارایه مبارزات سطح بالا و تماشایی روز پر فروغی را به نمایش گذاشت و با هدایت خوب عسکری موفق شد رقبای با تجربه و عنوان دار خود را شکست داده و با شایستگی مدال طلا را کسب کرد.