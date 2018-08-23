۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۲۵

گزارش خبرنگار مهر از اندونزی؛

هادی ساعی مانع حذف میرهاشم حسینی شد

پرافتخارترین ورزشکار المپیکی ایران مانع از حذف مرد طلایی تکواندو ایران در بازی‌های آسیایی شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، میرهاشم حسینی که روز چهارشنبه موفق به کسب مدال طلای وزن ۶۳- کیلوگرم تکواندو شد، در زمان وزن‌کشی با مشکل اضافه وزن مواجه بود.

این مشکل به اطلاع ساعی رسانده شد و وی پس از هماهنگی هتل و سونا، ماشینی که در اختیار داشت را به همراه راننده در اختیار کادر فنی قرارداد تا حسینی را به سالن تمرین هتل برده و در نهایت در آخرین دقایق مهلت وزن‌کشی، مشکل رفع و حسینی به وزن قانونی رسید.

در واقع اگر ساعی نبود و هماهنگی های لازم را انجام نمی داد، حسینی به دلیل مشکل اضافه وزن از جدول خارج می شد.

میرهاشم حسینی نیز با ارایه مبارزات سطح بالا و تماشایی روز پر فروغی را به نمایش گذاشت و با هدایت خوب عسکری موفق شد رقبای با تجربه و عنوان دار خود را شکست داده و با شایستگی مدال طلا را کسب کرد.

