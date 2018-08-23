  1. استانها
  2. مازندران
۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۲۹

فرماندار قائمشهر:

۳۳ طرح هفته دولت در قائمشهر به بهره‌برداری می‌ رسد

قائم‌شهر ـ فرماندار قائم‌شهر از افتتاح ۳۳ طرح خدماتی، عمرانی و کشاورزی با اعتباری بالغ بر ۱۷ میلیارد تومان در هفته دولت در شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی بعدازظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: از ۱۴ دستگاه اجرایی قائم‌شهر، بیشترین اعتبار مربوط به اداره راه و بخش حمل‌ونقل‌ است و طرح سیماک هم به عنوان شاخص‌ترین طرح اقتصاد مقاومتی و طرح پایلوت در قائم‌شهر اجرا می‌شود.

وی آسفالت مناطق کم برخوردار و تعریض بخشی از جاده علامه‌طبرسی را از دیگر طرح‌های افتتاحی در هفته دولت، نام برد و افزود: برای تعریض جاده علامه طبرسی ۱۱ میلیارد ریال و آسفالت معابر محلات حاشیه‌نشین و سطح شهر بالغ بر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، هزینه می‌شود.

محمدی راهدارخانه مرکزی قائم‌شهر را شاخص‌ترین طرح معرفی‌ کرد و گفت: اعتبار افتتاح این راهدارخانه ۴۰ میلیارد ریال است.

فرماندار قائم‌شهر، عنوان کرد: در راستای ارتقای گردشگری، طرح بومگردی در روستای کوتنا با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال افتتاح و دو واحد آموزشی با ۳۷۰ میلیون ریال در هفته دولت، در قائم‌شهر به بهره برداری می‌رسد.

