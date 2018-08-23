۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۴۲

فاز اول بیمارستان بین المللی ارومیه مهرماه امسال افتتاح می شود

ارومیه - مدیرعامل بیمارستان بین المللی ارومیه گفت: فاز اول بیمارستان با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی، مهر امسال به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، کامران جمشیدی بعد از ظهر پنجشنبه در جریان بازدید خبرنگاران از آخرین وضعیت احداث این بیمارستان عنوان کرد: عملیات اجرایی بیمارستان بین المللی  ۳۰۰ تخت خوابی ارومیه پس از اخذ مجوزهای لازم در سال ۹۴ آغاز شده است.

وی ادامه داد: فاز اول بیمارستان با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی، مهر امسال به بهره برداری می رسد و فاز دوم سال آینده به بهره برداری می رسد.

جمشیدی با اشاره به امکانش پذیرش بیماران از تمام کشورها بخصوص کشورهای همسایه عنوان کرد: بیمارستان تمام هوشمند به طوری که سیستم های تهویه، برق، کنترل روشنایی، سیستم HIS هوشمند بوده و تمام مراحل  اعم از مشاوره، پذیرش، پیگیری، درمان تا ترخیص به صورت هوشمند انجام می شود و کلیه اقدامات در سیستم HIS ثبت می شود.

وی اضافه کرد: این بیمارستان یکی از مجهزترین و تخصصی ترین بیمارستان های شمالغرب کشور است که برای ساخت آن بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال سرمایه گزاری می شود که زیربنای ساختمان اصلی آن ۲۶۰۰۰ مترمربع و شامل بخش های بستری، زایمان و جراحی، فیزوتراپی، آزمایشگاه، اداری و اورژانس و کلینک های تخصصی است.

جمشیدی با بیان اینکه ۹۰ درصد از عملیات اجرایی احداث بیمارستان میلاد توسط نیروهای استان انجام شده است، خاطرنشان کرد: هزینه های صرف شده برای افتتاح فاز اول ساختمان این بیمارستان را ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام شده و برای افتتاح کامل این ساختمان ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه برآورد شده است.

وی گفت: با توجه به اینکه آذربایجان‌غربی با کمبود شدید تخت بیمارستان مواجه بوده و از لحاظ سرانه بهداشتی جزو استان های محروم کشور به شمار می رود و هم اکنون نیز تخت های بیمارستان های استان اشباع شده است لذا ساخت بیمارستان فوق تخصصی می تواند کمک شایانی در جهب بهبود وضعیت بیمارستان های استان انجام دهد.

