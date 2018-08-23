۳۰ میلیارد ریال کالای احتکار شده در ساری کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن مفخمی شهرستانی اظهار داشت: در راستای مقابله با قاچاق کالا و احتکار کالاهای مصرفی و برخورد با اخلالگران در نظام اقتصادی و در جهت توسعه و ارتقاء تعامل با اداره صنعت و معدن و تجارت در پی کسب خبری مبنی بر احتکار کالا توسط فردی در سطح شهرستان ساری، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: ماموران اداره مبارزه با جرائم اقتصادی با شناسایی متهم به احتکار کالا به نام "الف – ق" که اقدام به دپوی لوازم خانگی و عدم عرضه و فروش آن برای مدت طولانی و غیر مجاز کرده بود، این فرد را دستگیر کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان مازندران، اظهار داشت: با شناسایی محل دپوی کالا ، ماموران پلیس آگاهی با همکاری مسئولان تعزیرات حکومتی استان و نماینده اداره صنعت معدن و تجارت از انبار کالا بازدید کردند که در نتیجه موفق شدند، اقلام زیادی از کالا شامل یخچال فریزر ساید بای ساید اسنوا، لباسشویی، تلویزیون ال ای دی ، ظرفشویی، اجاق گاز، مایکروفر و....... را کشف کنند.

سرهنگ مفخمی شهرستانی ارزش ریالی کالاهای مکشوفه را ۳۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: برابر دستور مقام قضائی کلیه کالا ها در انبار پلمپ شد و با تشکیل پرونده قضائی، اقدامات لازم و مقتضی برای عرضه و توزیع کالاها در دستور کار قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی استان مازندران با اشاره به عزم جدی پلیس در برخورد با قاچاق کالا و احتکار کالاهای مصرفی و مورد نیاز مردم، افزود: احتکار و قاچاق کالا پدیده شومی است که به اقتصاد کشور ضربه شده و موجب افزایش بیکاری و اخلال در اقتصاد کشور می شود.