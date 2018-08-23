نتایج ایران در روز پنجم/ دو اتفاقی که کام شیرین کاروان را تلخ کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین روز از هجدهمین دوره بازیهای آسیایی اندونزی امروز پر از مدال طلا، نقره و برنز بود. این روز برای کاروان ایران تلخ هم بود زهرا نعمتی کمانداران شایسته ایران در حالی که یکی از بختهای مدال کشورمان محسوب می شد به دلیل آنچه یک اشتباه تلقی شده برای صرف «ناهار» ۳۰ ثانیه دیرتر به محل برگزاری رقابتها رسید و مسابقه خود را از دست داد و طبق قانون حذف شد تا شوک بزرگی به بدنه مدیریتی کاروان ایران وارد شود. حذف تیم فوتبال امید هم دومین اتفاق تلخ روز پنجم بود.

نتایج ورزشکاران و تیم های ایران در این روز به این شرح می باشد :

صید نقره و برنز روئینگ از آبهای اندونزی

تیم روئینگ سنگین وزن زنان ایران متشکل از مریم کرمی و پریسا احمدی در فینال A روئینگ دونفره سنگین وزن سوم شد و به مدال برنز رقابتها رسید. تیم روئینگ سبک وزن جفت پاروی بانوان هم متشکل از مهسا جاور، مریم کرمی، مریم امیدی و نازنین رحمانی در فینال مدال نقره را کسب کرد. مهسا جاور در فینال A روئینگ تک نفره به عنوان ششمی آسیا دست یافت و از کسب مدال بازماند. محسن شادی و عاقل حبیبیان در فینال B روئینگ دونفره سنگین وزن مردان سوم شده و در مجموع به عنوان نهمی این ماده دست یافت. مجتبی شجاعی در فینال B روئینگ تک نفره سنگین وزن در جایگاه هشتم ایستاد.

اسلالوم سوارها بی مدال ماندند

دو نماینده دیگر ایران در بخش انفرادی اسلالوم(آبهای خروشان) که به به فینال رسیده بودند موفق به کسب مدال نشدند. شقایق درکانو هشتم شد. امیرمحمد فتاح‌پور در کایاک در رده پنجم ایستاد.

آقایی در بدمینتون حذف شد

ثریا آقایی در اولین روز رقابتهای بدمینتون در دور اول جدول انفرادی بانوان برابر نماینده هند شکست خورد و از دور رقابتها حذف گردید.

شوک بزرگ تیروکمان به کاروان ایران

زهرا نعمتی در مرحله حذفی رقابتهای ریکرو زنان به ترتیب نمایندگان پاکستان و قزاقستان را برد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد اما در عین ناباوری و به گفته مسئولان کاروان ایران به نعمتی گفتند « هنگام صرف ناهار است و مرحله بعدی ساعت ۱۴ به وقت محلی آغاز می‌شود » نعمتی هم با همین تصور برای صرف ناهار محل تیراندازی را ترک کرد که یک‌باره میلاد وزیری یکی از اعضای تیم با سراسیمگی به محل آمده و به نعمتی اعلام کرد رقبا در حال رقابت هستند، نعمتی را به محل برگزاری مسابقه آوردند اما کار از کار گذشته بود و نبود نعمتی به منزله انصراف او محسوب شد. بدین ترتیب از صعود به مرحله بعد بازماند و همه را شوکه کرد. نعمتی بعد از این اتفاق گریه کرده و شرایط روحی خوبی نداشت و از آن سو برخی مسئولان از پاسخگویی اجتناب کرده و برخی هم جوابهایی نامتناقض و غیر قابل قبول می دادند!

اما در ریکرو مردان صادق اشرفی برابر حریفی از قطر شکست خورد و حذف شد. امین پیرعلی هم برابر نماینده قطر مغلوب شد و به جدول یک شانزدهم نرسید.

باخت و حذف اسکواش بازان

در اسکواش علیرضا شاملی حریفی از سنگاپور را شکست داد اما به کویت باخت و حذف شد. سجاد زارعیان جهرمی از سد کره جنوبی گذشت و به کره باخت از از دور رقابتها کنار رفت. فرشته اقتداری در دور اول حریفی از ماکائو را مغلوب خود کرد اما به نماینده ژاپن باخت وحذف گردید. حدیث فرزاد مغلوب رقیبی از فیلیپین شد.

باز هم برد والیبالیست های ساحلی

تیم والیبال ساحلی الف ایران در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی موفق به برتری ۲ بر صفر مقابل ویتنام و صعود به عنوان صدرنشین گروه H شد.

باز هم رکوردشکنی بدون مقام برای شناگران

بنیامین قره‌حسنلو و سینا غلامپور در ماده ۱۰۰ متر آزاد به مصاف رقبای خود رفتند که مانند روز قبل رکورد ملی را شکست اما در رده ای بهتر از بیست و دومی قرار نگرفت. قره حسنلو بیست و ششم شد. در ۵۰ متر پروانه مهدی انصاری در رده بیستم این ماده جای گرفت.

دوچرخه‌سواری جاده بی مدال ماند!

​در حالی که پیش بینی می شد رکابزنان جاده رو در این رقابتها صاحب مدال شوند اما در بخش استقامت جاده تنها با ۳۵ ثانیه اختلاف بی مدال ماندند. سعید صفرزاده به عنوان نفر هشتم از خط پایان گذشت، صمد پور سیدی چهاردهم شد و مهدی سهرابی و محمد گنج خانلو به ترتیب سی دوم و سی و سوم شدند .

پایان نقره ای و برنزی تکواندوکاران

امیرمحمد بخشی در وزن ۶۰- کیلوگرم با برتری برابر نمایندگان ازبکستان ، چین تایپه و اردن(دارنده طلای المپیک ریو) راهی دیدار نهایی شد. وی مسابقه فینال را به حریف کره ای باخت و نشان نقره گرفت. ناهید کیانی نماینده ایران در وزن ۶۹- کیلوگرم مقابل ورزشکارانی از نپال، فیلیپین پیروز شد و به دیدار رده بندی رسید اما در این مسابقه برابر هوگوپوش تایلند نفر اول رنکینگ دنیا باخت و به مدال برنز بسنده کرد.

چهار برد؛ یک باخت و قطعی شدن یک برنز برای رزمی کاران پنچاک سیلات

​در نخستین روز از رقابت‌های پنچاک سیلات محمد رحیمی نماینده وزن ۶۵ – کیلوگرم برابر نماینده نپال برد و راهی دور بعد شد. در وزن ۹۵- کیلوگرم محمد مرتاضی رقیب ازبک خود را شکست داد و به دور بعد رفت. حامد هواسی هم در وزن ۶۰- کیلوگرم طی سه راند مقتدرانه حریف ازبک را شکست داد و راهی مرحله بعد شد. تهمینه کربلایی صادقی در وزن ۶۵- کیلوگرم به دلیل آسیب دیدگی حریفش از قرقیزستان برنده بازی اعلام شد و به مسابقه نیمه نهایی رفت تا نشان برنز خود را قطعی کند. نازنین میر محمد تبار در وزن ۶۰ - کیلو گرم نتیجه را به حریف مالزی واگذار کرد و از گردونه رقابتها حذف شد.

دو طلا و سه نقره برای بهترین تیم کاروان ایران؛ ووشو

امروز ووشو که ۵ فینالیست داشت ایران را صاحب دو طلا و سه نقره کرد. عرفان آهنگریان در وزن ۶۰- کیلوگرم مقابل سانداکار چین پیروز شد و گردن آویز طلا را دریافت کرد. محسن محمدسیفی در فینال وزن ۷۰- رقیب چینی خود را شکست داد و دومین طلای ووشو را از آن خود کرد. الهه منصوریان در فینال وزن ۵۲- کیلوگرم مغلوب نماینده چین شد و نشان نقره گرفت. شهربانو منصوریان در وزن ۶۰- ساندا مقابل ورزشکار چین متوقف شد و به نشان نقره بسنده کرد. فرود ظفری در دیدار نهایی وزن ۶۵- از چین باخت و همانند خواهران منصوریان نقره‌ای شد.

عنوان ششمی برای نماینده درساژ ایران

لیتا سهیلا سهی سوارکار کشورمان در بخش درساژ بعد از چند روز رقابت در بخش های مختلف این رشته و راهیابی به فینال بازیها با کسب عنوان ششم به کار خود پایان داد.

ژیمناستیک به چهارمی کیخا بسنده کرد

سعیدرضا کیخا ملی‌ پوش ژیمناستیک کشورمان امروز در فینال خرک حلقه با حریفانش رقابت کرد و در نهایت با امتیاز ۱۴.۷۷۵ امتیاز در رده چهارم ایستاد و دستش از مدال کوتاه ماند.

پایان اولین تجربه پاراگلایدرسواران در آسمان جاکارتا

تیم دونفره پاراگلایدر با ترکیب حسین عباس قلی زاده و علیرضا عمیدی نمین در دو رشته فرود و دقت در نخستین حضورش در بازی های آسیایی ۲۰۱۸ اندونزی به مقام دهمی اکتفا کرد. در انفرادی مرحله دقت حسین عباس قلی زاده چهاردهم و علی رضا عمیدی نمین بیستم شدند.

یک نقره دیگر از آن شمشیربازان ایران شد

تیم اسلحه سابر مردان ایران متشکل از محمد رهبری، علی پاکدامن، فرزاد باهر ارسباران و مجتبی عابدینی با شکست تیم های اندونزی و چین به فینال این رقابتها راه یافتند. تیم کشورمان در فینال با نتیجه ٤٥ بر ٣٢ مقابل کره‌جنوبی شکست خورد و به مدال نقره رسید.

کبدی بازان یک قدم تا طلا

تیم ملی کبدی زنان در نیمه نهایی تایلند را با نتیجه ۲۳ بر ۱۶ شکست داد و راهی دیدار نهایی شد و فردا برای کسب مدال طلا مقابل تیم هند قرار خواهد گرفت. تیم کبدی مردان ایران هم با نتیجه ۲۷ بر۱۷ مقابل هندب به برتری رسید و جواز حضور در فینال این رقابتها را کسب کرد.

یک طلای بی نظیر برای سنگنوردی ایران

در مسابقات سرعت صخره نوردی مهدی علیپور با کسب رتبه هفتم، کبری لکزایی‌فر با رتبه هفتم و اعظم کریمی با رتبه یازدهم به کار خود در این رقابتها پایان دادند. رضا علیپور در فینال سرعت موفق شد به مقام قهرمانی رسیده و دهمین مدال طلای کاروان ایران را کسب کند.

حذف فوتبال با حاشیه های زیاد

تیم فوتبال امید ایراندر دیدار مرحله یک هشتم نهایی رقابت های بازیهای آسیایی برابر کره جنوبی به میدان رفت و با نتیجه دو بر صفر مغلوب این تیم شد و از دور مسابقات کنار رفت.

حفظ جایگاه چهارمی ایران

ایران در پایان روز پنجم بازیهای آسیایی جاکارتا باکسب ۱۲ مدال در یک روز جمع مدالهای خود را به عدد ۲۷ رساند. هم اکنون ایران با ۱۰ مدال طلا، ۹ نقره و ۸ برنز عنوان چهارم جدول را برای خود حفظ کرده است. چین با ۱۱۶ مدال شامل ۵۵ طلا، ۴۰ نقره و ۲۱ برنز اول است. ژاپن با ۸۶ مدال شامل ۲۵ طلا، ۲۸ نقره و ۳۳ برنز دوم بوده و کره جنوبی با ۶۳ مدال شامل ۱۶ طلا، ۲۰ نقره و ۲۷ برنز در رده سوم جای گرفته است. اندونزی میزبان هم اکنون با ۲۴ مدال که ۸ تای آن طلاست بعد از ایران قرار دارد.

مدال آوران ایران در هجدهمین دوره بازیهای آسیایی:



طلا:

۱ - حسن یزدانی - کشتی آزاد

۲ - علیرضا کریمی - کشتی آزاد

۳ - پرویز هادی - کشتی آزاد

۴ - سعید رجبی- تکواندو

۵ - میرهاشم حسینی- تکواندو

۶ - محمد علی گرایی - کشتی فرنگی

۷ - حسین نوری- کشتی فرنگی

​۸ - عرفان آهنگریان - ووشو

۹ - محسن محمدسیفی - ووشو

​۱۰- رضا علیپور - سنگ‌نوردی

نقره:

۱ - مرجان سلحشوری - پومسه تکواندو

۲ - کوروش بختیار - پومسه تکواندو

۳ - زهرا کیانی - ووشو

۴ - الهه منصوریان - ووشو

۵ - شهربانو منصوریان - ووشو

۶ - فرود ظفری - ووشو

۷ - تیم روئینگ چهار نفره زنان

​۸-امیر محمد بخشی - تکواندو

۹- تیم شمشیربازی اسلحه سابر مردان

برنز:

۱ - رضا اطری - کشتی آزاد

۲ - فرزان عاشور زاده - تکواندو

۳ - علی پاکدامن - شمشیربازی

۴ - محمد رضا گرایی- کشتی فرنگی

۵ - مهرداد مردانی - کشتی فرنگی

۶ - مه‌لقا جام بزرگ - تیراندازی

۷ - تیم روئینگ دو نفره بانوان - قایقرانی

​۸- ناهید کیانی - تکواندو