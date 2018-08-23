عملیات اجرایی فاضلاب شهری تکاب از سال آینده آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مکرمی در نشست مشترک با اعضای شورای شهر تکاب با بیان اینکه اعتبار مورد نیاز برای ساخت فاضلاب شهری در ردیف بودجه ملی قرار گرفته است افزود: عملیات اجرایی احداث فاضلاب این شهر از سال آینده آغاز می شود.

وی با بیان اینکه طرح فاضلاب شهری تکاب از سال ۱۳۹۲ در دستور کار بوده اما به علت تامین نشدن اعتبار مورد نیاز تاکنون اجرایی نشده است بیان کرد: اجرای طرح فاضلاب شهری تکاب به ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد و اعتبارات این طرح با مکاتبات و پیگیری های انجام یافته در ردیف بودجه ملی قرار گرفته است.

مکرمی خاطرنشان کرد: طرح فاضلاب شهری تکاب طرح ملی و یکی از مهمترین مشکلات فراروی شهرستان و از مطالبات و نیازهای اهالی این شهرستان است که اجرا و تکمیل آن موجب ارتقای شاخص های توسعه و محرومیت زدایی از تکاب می شود.

فرماندار تکاب بیان کرد: طول شبکه جمع آوری و اصلی طرح فاضلاب این شهر ۱۱۴ کیلومتر و طول خط انتقال آن ۲ کیلومتر است.

مکرمی اضافه کرد: ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب شهری تکاب در مرحله اول هفت هزار و ۶۰۰ مترمکعب در شبانه روز برای ۴۳ هزار نفر و در مرحله دوم ۱۱ هزار و ۴۰۰ مترمکعب در شبانه روز برای ۶۵ هزار نفر برآورد شده است.