ابراز رضایت زایران از نظم و ترتیب در ایام تشریق 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج وزیارت حمید محمدی رییس سازمان حج و زیارت امروز در دوازدهمین روز ماه ذی الحجه و سومین روز اعزام زایران ایرانی به جمرات، با حضور در مسیر منا به جمرات از روند اعزام منظم زایران برای رمی جمرات بازدید کرد و به پرسش های زایران در طول مسیر پاسخ داد.

زایران شهرهای ساری، گرگان، تهران، آذربایجان شرقی، همدان و ... نیز در طول مسیر رفت و بازگشت به جمرات و بالعکس، برخی مشکلات خود را بیان کردند و رییس سازمان حج وزیارت نیز ضمن راهپیمایی و حضور در جمع زایران استانهای مختلف تاکرد کرد: یکی از مهمترین برنامه های در ایام تشریق حرکت به جمرات و دقت در برنامه ریزی ها بوده است.

محمدی درباره آخرین برنامه های مدنظر در ایام تشریق و روزهای آتی گفت: امروز سومین روز حضور زایران ما در منا و سومین روز رمی جمرات است و در روزهای گذشته شاهد تردد همراه با نظم بوده ایم.

وی افزود: عصر امروز عملیات رمی جمرات نیز خاتمه می یابد؛ خوشبختانه در دو روز اخیر نیز زایران از نظم موجود در تردد زایران به جمرات ابراز رضایت کرده اند.

رییس سازمان حج و زیارت گفت: حجاجی که محل اقامت آنها نزدیک به جمرات است و اهل تسنن تا بعداز ظهر رمی جمرات را انجام می دهند و سایر زایران نیز از ظهر به بعد عازم هتل ها می شوند.

محمدی به همه حجاج کشورمان تبریک گفت و اظهار کرد: امیدواریم به لطف حضرت حق همه حجاج در کمال آرامش و سلامت اعمال را انجام داده و به کشور بازگردند.

در ادامه حمید محمدی با حضور در جمرات و مسیر بازگشت زایران از رمی جمرات، در جریان کامل عملیات اعزام و بازگشت از جمرات قرار گرفت.

وی از نزدیک با راهنمایانی که در طول مسیر منا به جمرات و بالعکس حضور دارند دیدار و گفت و گو کرد.