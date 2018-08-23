هیئت مدیره خانه مطبوعات استان همدان از محمدناصر نیکبخت تقدیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت مدیره خانه مطبوعات استان همدان از محمدناصر نیکبخت استاندار همدان به پاس حمایت های وی در برگزاری برنامه های هفته خبرنگار در استان همدان قدردانی کرد.

مدیرعامل خانه مطبوعات استان همدان ظهر پنج شنبه در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران بابیان اینکه حمایت استاندار همدان از رسانه ها بی نظیر است، عنوان کرد: خوشبختانه با همراهی صورت گرفته برنامه‌های هفته خبرنگار به نحو مطلوب برگزار شد.

مهرداد حمزه با اشاره به تغییر مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان عنوان کرد: نگاه مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان به خبرنگاران تغییر کرده و این موضوع را به فال نیک می گیریم.

حمزه بابیان اینکه همزمان با برگزاری رویداد همدان ۲۰۱۸ رسانه‌ها پای کار خواهند بود کمااینکه در پوشش اخبار «همدان ۲۰۱۸» تعامل و تلاش بسیاری خوبی صورت گرفته است، افزود: ۶۲ خبرنگار داخلی از استان همدان و ۶۰ خبرنگار کشوری و بین المللی رویداد «همدان۲۰۱۸» را پوشش می‌دهند.

وی از فعال شدن کمیته اطلاع رسانی رویداد همدان ۲۰۱۸ در همدان خبر داد و عنوان کرد: از توان رسانه های استان همدان برای پوشش خبری این رویداد بهره گرفته می شود.