صرف ۲۳۵۰ میلیارد ریال برای پروژه های هفته دولت در شرق مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد شاعری عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، الگوهای جاودان خدمت، از افتتاح، بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی ۱۰۰ پروژه با بیش از ۲۳۵ میلیارد تومان در شرق مازندران همزمان با هفته دولت خبر داد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تعداد ۳۰ پروژه با سرمایه‌گذاری ۱۵۱ میلیارد تومان در شهرستان بهشهر هفته دولت امسال افتتاح یا کلنگ زنی و ۵۶ پروژه با اعتبار ۴۴ میلیارد تومان در شهرستان نکا بهره برداری و اجرایی می شود.

نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۱۵ پروژه با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان در گلوگاه به بهره برداری رسیده و یا عملیات اجرایی آن آغاز می شود، اظهار کرد: پروژه های آبرسانی به روستاهای سراج محله، لند و غلامی، تازه آباد، سنگر، سه کیله، اوکرکا و کرداب و احداث مخزن ذخیره بریجان در هفته دولت افتتاح و کلنگ زنی می شود.

عضو مجمع نمایندگان مازندران تصریح کرد: پروژه های بهداشتی درمانی شامل توسعه بیمارستان امام حسین (ع) نکا، مرکز جامع سلامت اطرب و شماره ۳ نکا همزمان با هفته دولت افتتاح و کلنگ زنی می شود.

وی نوسازی، تجهیز و افتتاح مدارس، آسفالت جاده های روستایی و معابر شهری، احداث باغ در اراضی شیبدار و آبیاری تحت فشار، لایروبی آببندان روستاهای خورشید و زینوند و افتتاح طرح هادی روستاهای ولمازو، خورشیدکلا، گلبستان، دنگسرک، اطرب، نوذرآباد، سارو و زاغمرز را از جمله طرح ها و پروژه هایی برشمرد که در هفته دولت به بهره برداری می رسند.

شاعری مجموع اعتبار سرمایه گذاری شده برای اجرای این طرح ها را بالغ بر ۲۳۵ میلیارد تومان با مشارکت دولت و بخش خصوصی اعلام کرد وافزود: با همکاری صمیمانه دولت و بخش خصوصی و ایجاد وفاق و همدلی در شرق مازندران، اکنون این منطقه به کارگاه بزرگ سازندگی تبدیل شده و پروژه های متعدد و متنوع عمرانی درحال اجرا و یا بهره برداری است.