کارگاه آموزشی ویژه مادران با محور فرزند پروری در قزوین برگزار شد

محمد درافشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ارتقاء سطح فرهنگ عمومی و آشنا کردن خانواده ها با مباحث مختلف اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و خانوادگی می تواند به ارتقاء بینش والدین کمک کند.

وی افزود: برگزاری کارگاههای آموزشی از فعالیتهای مستمر سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین است که در فصول مختلف بر اساس نیاز مخاطبان طراحی و اجرا می شود.

درافشانی بیان کرد: در این راستا ۵ کارگاه آموزشی با عنوان «مادر قلب خانواده» در محلات و نواحی منفصل شهری قزوین از سوی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین برگزار شد که با استقبال روبرو شده است.

وی اظهارداشت: این کارگاه های آموزشی با عنوان «همسرداری» و «فرزند پروری» در محلات شیخ آباد، آخوند و نواحی منفصل شهری چوبیندر و باغ نشاط برگزار شد.

درافشانی توانمندسازی خانواده‌ها در زمینه تقویت و تحکیم خانواده، ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی، آشنایی با سبک‌ صحیح فرزند پروری و تعمیق نقش مادری در بین زنان را از اهداف برگزاری این کارگاه‌های آموزشی دانست و اظهارداشت: این کارگاهها به صورت رایگان برای خانواده ها برپا شده است.

وی افزود: در این کارگاه‌ها به عوامل تقویت و تحکیم بنیان خانواده با تاکید بر مهارت‌های ارتباطی توجه ویژه شده است.