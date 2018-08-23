جسد یکی از غرق شدگان سد آیدوغموش میانه پیدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کنعانی اظهار داشت: با تلاش نیروهای نجات جسد پیمان میرزایی صبح امروز پیدا شد.

وی با اشاره به اینکه جست ‎و جوی افراد غرق شده در آب جزو وظایف سازمان آتش نشانی است، افزود: هلال احمر تنها در صورت درخواست کمک می تواند وارد عمل می‎شود.

وی اضافه کرد: تیمی متشکل از ۴ نفر غواص، سه نفر هدایت کننده و یک فرمانده در عملیات جست و جو حضور دارند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی تشریح کرد: قصد داریم با افزایش تعداد نیروهای حاضر در عملیات تا فردا، جسد غرق شده دیگر را نیز پیدا کنیم.

کنعانی یادآور شد: از ابتدای امسال تاکنون نیروهای این جمعیت ۶۳۱ فقره عملیات امدادی انجام داده و به ۵۳۹ تن از مصدومان حوادث امدادرسانی کرده اند.