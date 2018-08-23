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۱ شهریور ۱۳۹۷، ۲۲:۱۸

جسد یکی از غرق شدگان سد آیدوغموش میانه پیدا شد

جسد یکی از غرق شدگان سد آیدوغموش میانه پیدا شد

تبریز- مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی گفت: جسد یکی از ۲ جوان غرق شده در سد آیدوغموش شهرستان میانه بعد از ۵ روز پیدا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کنعانی اظهار داشت: با تلاش نیروهای نجات جسد پیمان میرزایی صبح امروز پیدا شد.

وی با اشاره به اینکه جستو جوی افراد غرق شده در آب جزو وظایف سازمان آتش نشانی است، افزود: هلال احمر تنها در صورت درخواست کمک می تواند وارد عمل میشود.

وی اضافه کرد: تیمی متشکل از ۴ نفر غواص، سه نفر هدایت کننده و یک فرمانده در عملیات جست و جو حضور دارند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی تشریح کرد: قصد داریم با افزایش تعداد نیروهای حاضر در عملیات تا فردا، جسد غرق شده دیگر را نیز پیدا کنیم.

کنعانی یادآور شد: از ابتدای امسال تاکنون نیروهای این جمعیت ۶۳۱ فقره عملیات امدادی انجام داده و به ۵۳۹ تن از مصدومان حوادث امدادرسانی کرده اند.

کد مطلب 4382652

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