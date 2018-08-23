اختلافات خانوادگی عامل اسیدپاشی یک زن به صورت پسر جوان اهری

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یونس منفرد عصر امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه تحقیقات اولیه پرونده اسیدپاشی نشان از وجود اختلافات خانوادگی بوده است، اظهار کرد: اسیدپاشی به لحاظ اینکه در جامعه تبعات و حساسیت بسیاری دارد رسیدگی به این پرونده نیز در دستور کاری قرار گرفته است.

فرمانده انتظامی شهرستان اهر افزود: این حادثه اسیدپاشی حوالی ظهر امروز پنجشنبه در اهر رخ داد و بررسی های اولیه نشان می دهد که موضوع بر سر اختلافاخات خانوادگی بوده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر زن اسیدپاش که هنگام اسیدپاشی خود از ناحیه دست و پا دچار مصدومیت شده و پسر جوان نیز از ناحیه صورت دچار سوختگی شده است و اکنون هر دو تحت درمان هستند.

سرهنگ منفرد خاطرنشان کرد: زن اسیدپاش بعد از اینکه مرتکب اسیدپاشی شده بود با سرقت خودروی پسر جوان دست به فرار می زند که طی یک ماموریت پلیسی و در عرض کمتر از یک ساعت دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اهر یادآور شد: به دلیل اینکه هر دو هم زن اسیدپاش و هم پسر قربانی حادثه در بیمارستان بستری شده اند نتوانسته ایم به بازجویی فنی ورود کنیم و به همین خاطر تحقیقات را به زمان دیگری موکول کرده ایم.