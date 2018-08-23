نهادهای فرهنگی ترویج و اشاعه فضایل اخلاقی را مدنظر قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی روز پنجشنبه در کلاس تفسیر قرآن کریم در اراک اظهار داشت: مسئولان امروز باید طوری عمل کنند که زمینه افزایش رضایتمندی جامعه فراهم و بستر ارتقای امید و آرامش مهیا شود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: حل مشکلات معیشتی مردم از جمله مطالباتی است که در حال حاضر وجود دارد و این مهم باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد، قطعا با رفع مشکلاتی معیشتی زمینه ارتقای اجتماعی نیز فراهم می شود.

دری نجف آبادی بیان کرد: در راستای حل مشکلات اقتصادی کشور نیازمند یک برنامه اصولی و کارساز هستیم تا دغدغه های مردم رفع شود چراکه این مردم در عرصه های مختلف انقلاب همواره خوش درخشیده و ولایتمداری خود را به اثبات رسانده اند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی خاطرنشان ساخت: در شرایط کنونی نیز ملت انقلابی و اسلامی ایران با تمام قدرت از نظام اسلامی پشتیبانی می کنند و هجمه های فرهنگی و اقتصادی دشمن بی شک کاری از پیش نخواهد برد.

وی در بخش دیگر سخنان خود تصریح کرد: باید فرهنگ ولایتمداری در جامعه ترویج و اشاعه شود و در این راستا برنامه های مختلفی از سوی دستگاه های اجرایی تدوین و عملیاتی گردد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ادامه داد: در حقیقت می طلبد که در این حوزه به گفتمان سازی بپردازیم و فرهنگ انقلابی و ولایی برگرفته از قرآن کریم و سیره ائمه اطهار(ع) را گسترش دهیم.