  1. استانها
  2. مرکزی
۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۸:۵۱

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی:

نهادهای فرهنگی ترویج و اشاعه فضایل اخلاقی را مدنظر قرار دهند

اراک- نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: دستگاه ها و نهادهای فرهنگی جامعه بایستی ترویج و اشاعه فضایل اخلاقی را به ویژه در میان نسل جوان مدنظر قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی روز پنجشنبه در کلاس تفسیر قرآن کریم در اراک اظهار داشت: مسئولان امروز باید طوری عمل کنند که زمینه افزایش رضایتمندی جامعه فراهم و بستر ارتقای امید و آرامش مهیا شود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: حل مشکلات معیشتی مردم از جمله مطالباتی است که در حال حاضر وجود دارد و این مهم باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد، قطعا با رفع مشکلاتی معیشتی زمینه ارتقای اجتماعی نیز فراهم می شود.

دری نجف آبادی بیان کرد: در راستای حل مشکلات اقتصادی کشور نیازمند یک برنامه اصولی و کارساز هستیم تا دغدغه های مردم رفع شود چراکه این مردم در عرصه های مختلف انقلاب همواره خوش درخشیده و ولایتمداری خود را به اثبات رسانده اند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی خاطرنشان ساخت: در شرایط کنونی نیز ملت انقلابی و اسلامی ایران با تمام قدرت از نظام اسلامی پشتیبانی می کنند و هجمه های فرهنگی و اقتصادی دشمن بی شک کاری از پیش نخواهد برد.

وی در بخش دیگر سخنان خود تصریح کرد: باید فرهنگ ولایتمداری در جامعه ترویج و اشاعه شود و در این راستا برنامه های مختلفی از سوی دستگاه های اجرایی تدوین و عملیاتی گردد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ادامه داد: در حقیقت می طلبد که در این حوزه به گفتمان سازی بپردازیم و فرهنگ انقلابی و ولایی برگرفته از قرآن کریم و سیره ائمه اطهار(ع) را گسترش دهیم.

کد خبر 4382660

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها