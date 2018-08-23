افتتاح و کلنگ زنی ۲۲۵ طرح عمرانی همزمان با هفته دولت در قوچان

به گزارش خبرنگار مهر ، علیرضا قامتی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای روابط عمومی قوچان اظهارکرد : طبق برنامه ریزی انجام شده در هفته دولت ۲۲۵ طرح آماده کلنگ زنی و افتتاح خواهد بود که اعتبار این طرح ها ۳۴ میلیارد تومان است.

وی افزود:حضور وزیر علوم تحقیقات و فناوری در افتتاح ساختمان آموزشی دانشگاه صنعتی قوچان ، افتتاح پروژه های جهاد کشاورزی ،نشست اقشار و شرکت درجلسات شورای اداری با حضور مشاور و مدیر کل بانوان استانداری در کنار افتتاح پروژه های عمرانی از مهم ترین برنامه های هفته دولت در این قوچان است.

فرماندار قوچان گفت : امروز دشمنان تلاش می کنند روحیه یاس و ناامیدی را در مردم ایجاد کنند و به گونه ای سخن می گویند که انگار هیچ نقطه پیشرفتی در کشور وجود ندارد و باید گفت در مقایسه با خیلی از کشورها بر اساس شاخص و آمار روند قابل رشد داشته ایم.

وی تصریح کرد : اصل نظام جمهوری اسلامی اصل عزت مداری است و تحت هیچ سلطه ای قرار نگرفته و اجازه نمی دهیم دشمنان برما مسلط شوند. وظیفه ما اطلاع رسانی صحیح است تا جنگ روانی دشمن خنثی شود و در این راستا خبرنگاران و روابط عمومی ها رسالت مهمی را در آگاه سازی مردم بر عهده دارند.