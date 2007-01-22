خبرگزاری مهر - گروه سیاسی : جلد دوم پژوهشنامه "امنیت بین الملل و تروریسم" توسط معاونت پژوهشهای روابط بین الملل مرکز تحقیقات استراتژیک در 123 صفحه و در هفت فصل منتشر شد.

عناوین فصول این کتاب بدین شرح هستند: نگرشی انتقادی بر مولفه های استراتژی امنیت ملی جدید آمریکا، تروریسم و تهدیدات نامتقارن امنیتی عربستان سعودی، وجه المصالحه ای به نام مدارس علوم دینی، تروریسم القاعده و استراتژی های رسانه ای ، لابی اسرائیل، شورای امنیت و تشدید فشار بر القاعده، موضوع هسته ای ایران و دوراندیشی های سیاسی و اقتصادی چین"

در فصل اول این پژوهش که به بررسی مولفه های استراتژی امنیت ملی جدید آمریکا اختصاص دارد، می خوانیم : استراتژی امنیت ملی آمریکا در 16 مارس 2006 در ده سرفصل یک نتیجه گیری و با حجم 49 صفحه به کنگره این کشور ارائه گردید، این استراتژی ضمن آنکه از گزاره های تهاجمی تری نسبت به نسخه سال 2002 برخورداراست، گرایش بیشتری به سمت آرمانگرایی دارد و محور های اصلی آن را مفاهیمی چون مداخله گرایی و سیاست تهاجمی تشکیل می دهند.

در بخش دیگری از این مطلب که توسط دکتر کابک خبیری، تالیف شده، آمده است:استراتژی از مفاهیم سنتی حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی و کاربرد مشروع زور در روابط بین الملل خارج شده و به مفاهیمی نظیر جنگ، مداخله،نقض خاکمیت و تمامیت ارضی ، دخالت در مسائل داخلی و خارجی دولتها و حتی تغییر نظام و کاربرد سلاح های غیرمتعارف را برای دستیابی به منافع، مشروعیت می بخشد.

بر اساس استراتژی جدید دفاعی آمریکا ، اهداف مهم ایالات متحده در سالهای آینده که با همکاری متحدان این کشور، انجام خواهد شد، به این شرح است : ارتقای اصلاحات هدف دار سازمان ملل، تقویت نقش دموکراسی و نظام های دموکراتیک در سراسر نهادهای بین المللی و چندجانبه، ایجاد هماهنگی کارآمدتر میان کمک های خاص نهادهای مالی و بین المللی و بانک های توسعه منطقه ای ، ایجاد مشارکت نتیجه محور بر اساس الگوی PSI برای مقابله با چالش ها و فرصت های جدید.

در فصل مربوط به پرونده هسته ای ایران، در خصوص نوع نگاه "چین" به موضوع هسته ای ایران، آمده است:" ملاحظات اصلی چین در موضوع هسته ای ایران عبارتند از : احترام به حق ایران برای داشتن یک برنامه صلح آمیز هسته ای ، تداوم بخشیدن به رژیم عدم تکثیر و اشاعه هسته ای ، حفظ روابط دو جانبه اقتصادی به خصوص در زمینه انرژی با ایران،حفظ روابط مطلوب با آمریکا و ارائه چهره بین المللی از چین.

در بخش مربوط به "لابی اسرائیل" این کتاب آمده است: حمایت های مادی ، بارزترین و مستقیم ترین شیوه حمایت آمریکا از اسرائیل بوده است، رژیم اسرائیل از سال 1974 دریافت کننده بیش ترین کمک مستقیم اقتصادی و نظامی از طرف آمریکا بوده است، اسرائیل با دریافت 40 میلیارد دلار کمک اقتصادی از آمریکا از پس از جنگ جهانی دوم تا سال 2004، بالاترین میزان کمک دریافتی از آمریکا را به خود اختصاص داده است.

به گزارش مهر در این پژوهشنامه فصلی نیز به "القاعده" به عنوان گروهی تروریستی اختصاص دارد، در قسمتی از این مطلب آمده است: بسیاری از ناظران بر این عقیده هستند که نفوذ القاعده در حال کم شدن است و در سالهای اخیر مخالفان نیروهای جهادی در رسانه های گروهی عرب افزایش چشمگیری یافته اند؛ از نظر تحلیلگران ، بی رحمی های اخیر در حملات تروریستی مادرید،لندن، شرم الشیخ و امان نقطه شروع شکست سیاسی القاعده است.