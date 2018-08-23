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۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۹:۱۲

پیکر سرباز شهید مدافع امنیت در خمین تشییع شد

پیکر سرباز شهید مدافع امنیت در خمین تشییع شد

خمین- پیکر «حسین محمدی» سرباز شهید مدافع امنیت که در درگیری با سارقان به شهادت رسیده بود، با حضور گسترده مردم و مسئولان استانی و شهرستانی در خمین تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر شهید حسین محمدی استوار یکم وظیفه روز پنج شنبه از مقابل کلانتری ۱۱ واقع در میدان پلیس شهر خمین به سمت میدان پانزده خرداد این شهر با حضور گسترده مردم، خانواده های معظم شهدا، مسئولان استانی و شهرستانی و نیروهای نظامی و انتظامی تشییع شد.

براساس این گزارش، شهید حسین محمدی دو روز قبل حین ماموریت و طی درگیری مسلحانه نیروهای پلیس شهرستان خمین با سارقان احشام در روستای کاظم آباد این شهرستان به شهادت رسید.

گفتنی است استوار دوم وظیفه حسین محمدی پایه خدمتی اسفند سال ۹۵ و ساکن استان قم بود.

کد مطلب 4382682

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