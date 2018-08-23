باقرزاده: تمام بضاعت شمشیربازی ایران همین بود

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اندونزی، فضل الله باقرزاده در مورد نتایج شمشیربازی ایران در بازیهای آسیایی گفت: مجتبی عابدینی و محمد رهبری روی فرم نبودند و بازی های خوبشان را انجام ندادند.کره قهرمان دنیاست و حرف اول را همیشه در شمشیربازی جهان زده است.همین چند وقت پیش در مسابقات جهانی هم قهرمان تیمی شد هم قهرمان انفرادی.

وی ادامه داد:نه این که زورمان به کره ای ها نرسد اما به هر حال باید قبول کنیم آنها از ما جلوتر هستند میانگین سنی بازیکنان آنها از ما بیشتر است.این در حالی است که ما تیم جوان تری نسبت به آنها داریم.

باقرزاده خاطرنشان کرد: برای این که بهتر بشویم باید از این بچه ها حمایت بیشتری بکنیم.بار این تیم در بازی مقابل کره روی دوش علی پاکدامن بود. برنامه ما از الان برای المپیک ۲۰۲۰ توکیو شروع شده است. منتظر اتفاقات خوب در این بازی ها باشید.