  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱ شهریور ۱۳۹۷، ۲۰:۱۷

گزارش خبرنگار مهر از اندونزی؛

باقرزاده: تمام بضاعت شمشیربازی ایران همین بود

باقرزاده: تمام بضاعت شمشیربازی ایران همین بود

رئیس فدراسیون شمشیربازی بعد از کسب مدال نقره تیم ملی اسلحه سابر گفت:دوست  داشتیم طلا بگیریم اما بضاعتمان همین بود.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اندونزی، فضل الله باقرزاده در مورد نتایج شمشیربازی ایران در بازیهای آسیایی گفت: مجتبی عابدینی و محمد رهبری روی فرم نبودند و بازی های خوبشان را انجام ندادند.کره قهرمان دنیاست و حرف اول را همیشه در شمشیربازی جهان زده است.همین چند وقت پیش در مسابقات جهانی هم قهرمان تیمی شد هم قهرمان انفرادی.

وی ادامه داد:نه این که زورمان به کره ای ها نرسد اما به هر حال باید قبول کنیم آنها از ما جلوتر هستند میانگین سنی بازیکنان آنها از ما بیشتر است.این در حالی است که ما تیم جوان تری نسبت به آنها داریم.

باقرزاده خاطرنشان کرد: برای این که بهتر بشویم باید از این بچه ها حمایت بیشتری بکنیم.بار این تیم در بازی مقابل کره روی دوش علی پاکدامن بود. برنامه ما از الان برای المپیک ۲۰۲۰ توکیو شروع شده است. منتظر اتفاقات خوب در این بازی ها باشید.

کد خبر 4382687
رضا خسروي

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها