افتتاح ۱۱۹ میلیارد ریال پروژه به مناسبت هفته دولت در بجستان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ابراهیمی ظهر پنجشنبه در نشستی خبری به مناسبت هفته دولت اظهار کرد: سال گذشته با توجه به درخواست هایی که ما برای اعتبارات مورد نیاز طرح های شهرستان داشته ایم ولی فقط ۴۸ درصد بودجه تخصیص یافته به شهرستان بجستان جذب شده است.

وی در خصوص پروژه های نیمه تمام و یا در حال اجرا افزود: در حال حاضر ۶ پروژه مهم در دست اجرا داریم و پروژه دوبانده کردن محور بجستان به فردوس که به دلایلی با مشکل روبه رو شده مجددا راه اندازی شده و یک میلیارد تومان نیز به پیمانکار پرداخت شده تا در سال ۹۸ شاهد زیربار رفتن این مسیر باشیم.

وی ادامه داد: گاز رسانی به روستاهای بخش یونسی از دیگر پروژه های مهم شهرستان است که بدون مشکل در حال اجرا بوده و تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید. همچنین پروژه احداث سیستم دفع فاضلاب شهری شهرک فرهنگیان بجستان که با اعتباری بالغ ۴۵ میلیارد ریال در سال ۹۶ کلید خورد و با مشارکت خوب ۱۵ میلیاردی ریال مردم مرحله اول آن انشاالله در نیمه اول سال ۹۸ نهایی خواهد شد.

فرماندار بجستان پروژه آب شرب فخرآباد را از دیگر پروژ های در حال اجرا در بجستان اعلام کرد و افزود: اعتبار این طرح ۲۲ میلیارد ریال بوده که تا پایان سال به اتمام خواهد رسید و همچنین پروژه تامین آب شرب شهر یونسی و کیفی سازی آب شرب بجستان و پروژه آب شرب روستاهای مطر آباد و صلح آباد از دیگر برنامه ها در حوزه آب و فاضلاب می باشد.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: در حوزه اشتغال سال گذشته ۶۲ میلیارد ریال تسهیلات در شهرستان داده و زمینه اشتغال ۷۹۴ نفر ایجاد شده است و در سال جاری با توجه تعهد ۹۴۷ نفری ۲۷۰ نفر در سامانه رصد ما ثبت شده و تا به امروز ۳۵ میلیارد ریال تسهیلات اعطا شده است.

فرماندار بجستان در خصوص پروژه های ای که در هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید اظهارکرد: در بجستان هیچ پروژه ای که نیمه تمام بوده و یا به صورت کامل آماده نباشد افتتاح نخواهد شد و امسال در هفته دولت ۳۹ طرح با اعتباری ۱۱۹ میلیارد و ۴۵۷ میلیون ریال افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.