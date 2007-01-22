نمایشگاه " دستنوشته های دینی" در مغرب در حال برگزاری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت (کونا)، نمایشگاه" دستنوشته های دینی" به منظور تبیین ارزشهای تمدن اسلام و تأثیر آن بر تمدن انسانی چهارشنبه گذشته 27 دی ماه با هدف ارائه جایگاه رفیع تاریخ اسلام آغاز و تا 31 ژانویه ( 11 بهمن) ادامه می یابد.

این نمایشگاه در واقع ارزش تاریخی و تمدنی اسلام را بیان می کند و سعی در معرفی اسلام با بیان هویت دینی مسلمانان دارد.

در این نمایشگاه بیش از 60 دستنوشته نادر وجود دارند که کارشناسان به خاطر ارزشمندی آن نتوانستند قیمتی بر آنها بگذارند.

برخی از این دستنوشته ها از قرن اول هجری باقی مانده اند و برخی از آنها بر پوست آهو نوشته شده اند.

این دستنوشته ها شامل تألیفات و آیات قرآن و یا بخش و جزء و حتی کلماتی اند که خداوند به آنها سوگند یاد کرده که از نظر محتوایی و مضمن بسیار جذاب و زیبا هستند. خطوط زیبا و تزئینات اطراف این دستنوشته ها به ارزش آنها افزوده اند.

این دستنوشته ها تنها به زبان عربی نیستند بلکه به زبانهای یونانی و لاتین هم موجودند. برخی از مستشرقان قبل از برگزاری نمایشگاه از این دستنوشته ها دیدن و درباره ترمیم و بازسازی بخشهای مخدوش شدن آنها بحث کردند تا با استفاده از تکنولوژی معاصر تصاویر دستنوشته ها بازسازی و به شکل بهتر از آن استفاده شود.

در این نمایشگاه دستنوشته هایی وجود دارند که ابن خلدون از آنها استفاده می کرد و یا دستنوشته هایی از جاحظ در شهر ابزو 300 کیلومتری شرق رباط یافت شده اند.

برخی از دستنوشته های رومانیها و ایرانیها نیز در این نمایشگاه به چشم می خورند.

این دستنوشته ها معرف هویت اسلامی و مرجعی گرانبها از مراجع تمدن اسلام به شمار می رود که در آن فرهنگها و تمدنهای مختلف اسلامی سهیم هستند.